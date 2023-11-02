外企早前才裁員　現在又大規模招聘？心水清網民看清背後操作手法

每家公司裁員的原因不盡相同，不過大多是因為面臨景氣寒冬，營收不佳而作出的不得已決定。



有網民發現，某家外商公司前陣子才剛裁員，最近又貼出徵才公告了，好奇為甚麼會有這種操作手法，直呼「那麼不穩定的公司還會有人想去報到嗎」？

說到底，打工仔在職場仍是處於較被動的位置：（按圖了解）

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一名網民在Dcard發文指出，日前看到某外商公司大規模徵才公告，卻也在同一時間想起該公司疑似不久前有裁員過，認為公司裁員後馬上就要徵才似乎很不穩定，不知是否會有人想要應徵報到。

有網民分析該公司這種手段背後的原因：

．「換血呀！」

．「新員工便宜啊」

．「韭菜永遠不嫌多」

．「如果老鳥的價格降到和菜鳥一樣，就不會有這樣的動作囉」

．「業界的目的通常是為了降薪，你在裏面待久了薪水會升上去，如果本人不願意降，就是改以資遣的方式，然後徵一批新的便宜韭菜進來」



有網民推測，公司這種操作或許跟轉型有關：

．「先裁掉沒機會的、不成功的事業，把坑先讓出來，讓下一個新事業可以有員額招人」

．「如果A單位裁員，B單位找人，代表公司覺得A單位做的事沒前景；如果同一個單位裁員又找人，那就是單純覺得你太貴。這就是社會，沒辦法啊」



也有人認為，現今社會若想奢求一份穩定的工作：

．「不想要被資遣的話，公務人員是一個很好的選擇」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】