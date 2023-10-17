轉工｜人工有望三級跳？好景或已過　因企業正在調整招聘策略

經歷過疫情期間的大離職潮和缺工潮，企業祭出高薪以吸引人才加入的方式，開始出現了反轉。《華爾街日報》近期提到，轉職、跳槽可以帶來的薪資紅利已經逐漸消退。隨着就業市場降溫，企業在招聘時變得更加謹慎，許多公司支付給新員工的起薪，相比幾個月前少得多。



根據職缺平台 ZipRecruiter 調查約 2000 位僱主的數據，接近半數的受訪者提到他們調降了近期開缺的薪水。這股趨勢暗示着勞動力市場的天秤，將再度進入重新尋找平衡的階段。

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靠薪資吸引人才非長久之計，勞動力市場逐步回到正常樣態

ZipRecruiter 進一步從產業類型分析，發現運輸、製造、科技業、藝術和娛樂等產業，是相比 2021 年減薪幅度相對多的產業。這個結果其實並不意外，回顧疫情肆虐時，這些產業都有大量的勞動力缺口。《CNBC》認為當前的趨勢，更像是歷經前幾年非正常招募之後的校正回歸，畢竟從企業營運角度來看，當時大幅提高薪酬和獎金來找人，原本就不是長久之計。

ZipRecruiter 指出，前陣子如 Google、Meta 等大型科技公司的裁員潮，其實「紓緩」了同行的困擾， 其他企業不需要再承受對標科技巨頭提供優渥薪酬、福利的壓力，這也成為引發業界起薪普遍下滑的推力之一。

從職位角度來看，《華爾街日報》引用了企業薪資和福利服務公司 Gusto 的數據，其中擁有專業技術的工作者受到影響最大，像是工程師和開發人員的起薪，可能就會與 2022 年同期差距到 18%。除此之外，包含行政人員、物流人員等都能觀察到薪資下降。

勞資雙方皆看到通膨困境，引發矛盾行為

然而，企業願意提供的報酬逐步降低，卻還沒有反應在求職者的期待。《CNBC》報道紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）公佈的數據，一般勞工願意轉換工作的平均年資，從 2022 年的 7 萬 2873 美元提升至 7 萬 8645 美元 （約港幣61萬元），漲幅近 8%。

之所以出現明顯脫節現象，首要原因是來自通貨膨物、物價提高。對於工作者來說，生活成本也不斷增加，要求更高的薪資相當合理。反過來說，企業同樣會面臨支出變多的問題，導致想從節省人事成本下手，矛盾就此發生。當然，未來經濟情勢充滿不確定性，也使得企業在招募策略上轉向保守。以美國來說今年 6 月的職缺數，創下了 2021 年 4 月以來的低點。

不過一間人力顧問公司的行政總裁告訴《華爾街日報》，儘管現在看似招募方又拿回薪資的主導權，但他仍建議企業要謹慎行事。想要控制好人事成本有很多作法，舉例來說，調降了業務的底薪，也要同時提高業績獎金，如此一來才不會本末倒置，反而又讓低薪的職涯環境，成了阻擋組織雇用好人才的機會。

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