磨盤山遺址考古新發現　發掘墓葬343座　出土可修復遺物4000餘件

《新華社》報道，日前，位於安徽宣城郎溪縣的磨盤山遺址入選2023年度全國十大考古新發現。據介紹，該遺址延續時間長、譜系完整，是長江下游地區少有的連續時間近4000年的中心性聚落，可為長江下游地區的文化演進提供典型範例。



據悉，自2015年起，南京大學聯合安徽省文物考古研究所正式開啟對遺址的系統性發掘。首次發掘，出土20餘座崧澤文化時期墓葬。同時，在隨葬品中發現了少見的環太湖流域典型高等級禮器。2016年，考古隊以東西向為主，不斷推進考古工作，良渚時期文化層以及良渚時期、商周時期墓葬陸續出現。

磨盤山遺址位置及環境 （考古團隊供圖）

2022年，磨盤山遺址被國家文物局列入「考古中國」重點項目長江下游區域文明模式研究。隨後，第三次考古發掘啟動。截至目前，遺址共發掘清理墓葬343座，其中崧澤時代墓葬最多，達321座；出土可修復遺物4000餘件。

項目負責人表示，磨盤山遺址考古既填補了時間軸上的文化缺環，也填補了皖東南地區文化走廊上的空白區域，對於探究該地區以及整個長江下游史前社會複雜化、文明化進程，青銅時代的中原化進程，認識多元一體中華文明在皖南地區的演進方式具有重要價值。