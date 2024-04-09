Wi-Fi全覆蓋、菜式不重複　盤點「雪龍2」號極地科考船人性化設計

中國第一艘自主建造的極地科學考察破冰船「雪龍2」號，4月8日抵港，展開一連5日的訪港行程。

以中國科技打造的「雪龍2」號，除了是全球第一艘雙向破冰的極地科考船外，更具備強大的科考性能，而她還有很多方便船員生活的人性化設計，包括實現全船Wi-Fi全覆蓋，科研人員一上船，手機便可流暢上網，與世界聯繫無間斷。



「雪龍2」的餐廳採用自助形式，據報道正常都是四菜一湯配點心。（網上圖片）

「雪龍2」餐廳菜式一個月不重複

極地科考任務每次來回都要幾個月，工作人員要以「雪龍2」為家，所以船上生活配套也不能馬虎。

據內地傳媒報道，「雪龍2」上除了有會議室、圖書室，還設有健身室、桑拿房等，讓科研人員有休閒娛樂去處。另外，船上的伙食也很不錯，餐廳菜式一個月不重複。

至於住方面，船員房間都是高標準雙人「海景房」，內裏有床、書桌、衣櫃，還有獨立洗手間，收聽廣播和衛星電視接收系統自是不在話下。

對這年代的人們來說，上網絕對是生活不可或缺的部份，「雪龍2」的設計人員自然不會忽略，為她做到全船Wi-Fi覆蓋。

「雪龍2」總設計師吳剛接受問時也特別提到，在以前的「雪龍」號上，一到休息時間，大家都坐在樓梯口給家人朋友發信息，因為只有樓梯口有信號。

「雪龍2」總師：一定要加強信息通訊

「那時我就下決心，下一代的破冰船一定要加強信息通訊能力，好歹能讓大家隨時語音通話。」他說，而「雪龍2」上如今再沒有這個煩惱。

除了生活配套，雪龍2的科考設施當然是一流的，她裝備了國際先進的海洋調查和觀測設備，科研人員可在船上開展極地海洋、海冰、大氣等環境的基礎綜合調查觀測，進行有關氣候變化的海洋環境綜合觀測取樣。

月池是「雪龍2」其中一個特色，該設備對極地考察非常有幫助。（網上圖片）

「雪龍2」還有一個較特別、的設施，就是「月池」（Moon Pool）。

月池起源於海上鑽井平台，後來也見於一些探測船，簡單而言就是在艙室裏建造一個能直穿船底的「井」，讓儀器設備能經此直接放入海裏，所以它也被稱為「船井」。據悉，「雪龍2」的月池設於船艉中部，大約3.2米見方，從主甲板往下貫穿5層甲板，直通海底。

「雪龍2」設月池 儀器可直接入海

月池有甚麼用呢？原來極地科考船進行調查作業時，考察人員經常要從海水中取樣，又或在海上布放探測器，這時他們都要站在船邊，一旦風浪過大、船體搖擺，便會對人和設備造成安全隱患。

此外，考察船在極區航行時，如果海上的浮冰太多和太厚，取樣器甚至到不了水下，工作極為不便。在有月池的設計下，儀器設備可以從這裏直接入水，極大提升在冰區的作業能力。

「雪龍2」有多個設備先進的實驗室，圖為物理實驗室。（網上圖片）

不過月池雖然好處多，卻是新船建造的技術難點，外國外曾有極地船舶的月池，在駛至冰區時出現嚴重的碎冰積累，導致無法正常使用。

據悉，為保證在極地冰區內正常使用，「雪龍2」池底部的封蓋，就特別採用了水密形式，並在底蓋關閉後配合抽水系統和加熱防冰、除冰措施，以保證在極地冰區內正常使用。

這是「雪龍2」的科考集中操控室，船上所有作業設備在此操控。（網上圖片）

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