因女性身份未能畢業　賓大100年後向民國才女林徽因頒建築學學位

民國才女林徽因1924年赴美國賓夕法尼亞大學學習建築。然而，由於當時建築系不招收女生，她改修美術系，縱使完成了建築系的大部分課程，成績優異，仍只以美術學學士學位畢業。



當地時間5月18日，在2024年賓夕法尼亞大學韋茨曼設計學院的畢業典禮上，賓大正式向林徽因頒發建築學學士學位，以表彰她作為中國現代建築先驅的卓越貢獻。



賓大正式向林徽因頒發建築學學士學位，以表彰她作為中國現代建築先驅的卓越貢獻。（《新華每日電訊》）

《新華每日電訊》報道指，在畢業典禮現場，林徽因外孫女于葵代表林徽因，從韋茨曼設計學院院長弗里茨·斯坦納手中，接過了這份遲到近百年的學位證書。

林徽因畢業照。（賓夕法尼亞大學校檔案館）

談起追授林徽因學位的決定，韋茨曼設計學院院長弗里茨·斯坦納去年說：「我們在糾正歷史上的錯誤。」他曾表示：「林徽因沒有被授予學位的原因很清楚，就是她的女性身份。」

韋茨曼設計學院就是林徽因和夫婿梁思成當年就讀的美術學院。1924年，建築系以部分課程不適合女性修讀為由，拒絕了林徽因的入學申請，她只能進入美術系，畢業時獲美術學學士學位。

但在短短兩年半時間裏，林徽因不但修完了美術系課程，還同時完成了建築學學士學位所需的大部分課程，且成績優異。回國後的歲月裏，作為現代中國第一位女性建築學家，儘管歷經戰爭與疾病的侵襲，她仍在建築史、建築設計、建築教育等領域取得了巨大成就。

今年是林徽因誕辰120周年，也是她入學賓大100周年。