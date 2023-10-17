曾因女性身份失之交臂　民國才女林徽因獲美國賓大追授建築學學士

林徽因是中國近現代建築學家、文學作家，也是中國歷史上第一位女建築學家，1924年和梁思成一起赴美國賓夕法尼亞大學學習建築。然而，由於當時建築系不招收女生，她改修美術系，縱使選修了建築系的所有課程，成績優異，仍只以美術學學士學位畢業。據微信公眾號「賓大沃頓PWCC」周一（16日）晚間消息，在將於2024年5月18日舉行的賓夕法尼亞大學韋茨曼設計學院畢業典禮上，設計學院將向林徽因頒發遲到了一個世紀建築學學士學位。



據了解，賓夕法尼亞大學賓大沃頓中國中心正在展出由韋茨曼設計學院（Weitzman School of Design，前身為賓大美術學院）策劃的「中國建造：現代建築百年對話」（Building in China: A Century of Dialogues on Modern Architecture）展覽，當中尤以一塊長達15英尺的展板最引人入勝，其展示了1918年至1941年間就讀於賓夕法尼亞大學建築學專業的23名中國學生，包括黑白肖像照、學位以及學習年份，他們日後回國，開辟了中國現代建築學研究和現代城市規劃設計實踐及教育。

林徽因畢業照。（賓夕法尼亞大學校檔案館）

位於展板中央的林徽因是當中唯一一位女性，也是這批學生中，唯一一位完成學業卻未被授予賓大建築學位的學生。資料顯示，賓大建築系專業直到1934年才開始對女生開放，因此，美術學學士學位成為當時林徽因唯一的選擇。不過，儘管注冊入讀美術學課程，但林同時也選修了所有建築設計課，學習了設計理論、繪畫和建築史，除了一門因包括男性模特寫生而不對女性學生開放的繪畫課程，她完成了大部分建築學課程的要求，在學期間甚至還擔任了建築設計的助教，學業表現優於她大多數同班男生，成績表上滿是「卓越」（Distinguished）等級的評分。

雖然賓大美術學院從1934年開始，就為那些曾在賓大學習建築學的女性補授建築學學位，包括費城城市建設部第一任女主任喬治亞娜·波普·伊特曼（Georgiana Pope Yeatman），然而，林徽因的情況卻一直被忽視，即使其完成了比同期其他女學生更多的建築學課程。

韋茨曼設計學院院長兼佩利講席教授弗里茨·斯坦納 (Fritz Steiner) 表示，從當時的記錄來看，很明顯林徽因希望學習建築並成為一名建築師，並且其後來也在這一領域取得了巨大成功，「她沒有被授予學位的原因很清楚，就是她的女性身份」。斯坦納認為，這是一個歷史遺留錯誤，是時候來糾正，因此他去年發起了調研和審閱程序。

而在得知賓大決定追授林徽因學位的消息後，林徽因的家人皆表達了驕傲、感激和喜悅的心情。林徽因的外孫女于葵稱，外婆一直是他們家庭的楷模，作為其後代，他們欽佩並欣賞她在追求藝術夢想時的無畏精神；百年之後，看到她能夠獲得母校這般認可和榮譽，家人們深受鼓舞也倍感自豪，「願我們的前輩林徽因地下有知」。