廣州塔「被雷劈」真相　盤點被閃電「擊中」的摩天大樓

4月下旬，廣東多地出現大暴雨。在廣州，廣州塔（小蠻腰）頻繁被閃電「擊中」，震撼畫面引起熱議，有人笑稱是「小蠻腰仙子在渡劫」，也有人擔心建築物的安全。

實際上，廣州塔並非「被雷劈」，而是主動吸引閃電。原理是甚麼？還有哪些摩天大樓築都曾經被雷電「擊中」？



廣州塔遭「雷擊」 避雷針竟是「引雷針」？

4月20日，廣州塔在1小時內連續6次遭受閃電「暴擊」的影片在網上熱傳，受到廣泛關注。

據統計，廣州塔每年「接閃」的累計次數可達40次以上。（視覺中國/當代中國授權）

其實這樣的說法並不準確，廣州塔不是被動承受雷擊，而是主動「接閃」，即主動吸引閃電，利用避雷針和建築物自身的金屬來引雷，以免建築物遭到雷擊發生事故。

也就是說，避雷針其實是「引雷針」？確實可以這樣理解，避雷針又稱「接閃杆」，是一種常用避雷裝置。

據中國建築學會建築電氣分會理事長沈育祥介紹，閃電會主動「找」地面上較高的建築來釋放能量，因此高層建築的避雷針就是用來主動引雷，「希望雷打到自己身上，來保護下面建築的安全。」

高層建築「主動接閃」，將雷電迅速洩流到大地，可以保護建築物本身及其內部的設備和人員免受雷電損害，並降低周邊建築遭到雷擊的風險。

廣州塔塔身主體高454米，天線桅杆高146米，總高度600米，被稱為「超大型避雷針」。（視覺中國/當代中國授權）

廣州塔每年「接閃」40次 防雷能力堪比軍火庫

廣州屬於雷電高發區，每當雷雨天氣出現，廣州塔就會上演「閃電show」。據統計，廣州塔每年「接閃」的累計次數可達40次以上。

但也有不少人表示擔憂，頻遭雷擊是否有安全隱患？

2021年5月31日，廣州塔「接閃」場景。（視覺中國/當代中國授權）

廣州塔如何能安然「渡劫」？實際上，廣州塔在設計階段就已關注防雷保護，在塔頂、塔腰、塔底設置了三重防雷保護。

天線桅杆上安置了防雷接閃裝置，並在塔身頂部設計了避雷網格，由它和塔身金屬鋼外筒、塔底的接地網格共同組成雷電的傳導線路。當發生直擊雷電時，電流可以順着天線桅杆傳導到避雷網格，再傳到地下，而不會對塔身造成傷害。

值得一提的是，廣州塔防雷系統設計師曾表示，廣州塔的防雷設計超過了現有建築防雷技術標準的要求，部分設備的防雷能力甚至達到了軍火倉庫的程度。

哪些高樓建築曾被閃電「擊中」？

除了廣州塔以外，很多摩天大樓都多次被拍下遭雷電閃擊畫面。

上海夜空電閃雷鳴，東方明珠「接閃」。（視覺中國/當代中國授權）

2020年8月10日，上海遇強雷暴天氣，地標建築東方明珠電視塔上演「接閃」一幕。上海市避雷裝置檢測站證實，東方明珠塔是被雷暴擊中天線，但通過避雷針系統都引流到了地下。

2022年6月25日，台北狂風暴雨，一度平均每分鐘發生200次以上的閃電，台北101大樓遭閃電「擊中」。台北101當時表示，整棟大樓從塔尖到各層樓露台裝設超過120支避雷針，90層樓以下的大樓四周均設避雷銅排環帶把建築包住，可將電流導入地下基樁釋放。

2023年6月1日，短短6小時內，香港境內共錄得超過3.6萬次閃電。不少網民在社交平台討論各區雷電情況，有人分享了一張照片，顯示閃電直擊中環中心頂部的避雷針。

美國紐約世貿中心大樓遭「雷擊 」畫面。（視覺中國/當代中國授權）

位於紐約的世界貿易中心一號樓，樓高541米，是美國最高建築物，經常遭受雷擊。據統計，世界貿易中心一號樓在2015年至2020年期間被雷擊了189次，是美國遭受雷擊第二多的建築。

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