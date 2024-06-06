廣東最長高鐵控制性工程施工　廣州至湛江401km料縮至90分鐘

廣湛高鐵是廣東史上最長的高鐵線路，建成通車後將連通廣州、佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江七座城市。近日，珠江橋工程橋體改造進入實質性施工階段，為廣湛高鐵開通營運奠定基礎。



廣湛高鐵是廣東史上最長的高鐵線路。（中國鐵路）

廣湛高鐵正線自廣州站引出，新建雙線約401公里，新設佛山站、珠三角樞紐機場站、新興南站、陽春東站、陽江北站、馬踏站、茂名南站、吳川站、湛江北站9個車站，預留湛江東站、陽西站。

廣湛高鐵是「八縱八橫」高速鐵路網、時速350公里沿海鐵路客運大通道的重要組成部分，也是廣東省自主投資建設技術最複雜、線路最長、投資最大的鐵路項目，是連接粵港澳大灣區和海南自貿港、北部灣城市群的高速鐵路。

珠江橋工程是廣湛高鐵的重點控制性工程，其改造不僅面臨技術上的挑戰，更需要解決文物保護、交通疏導等難題。據了解，珠江橋於1960年10月1日建成通車，其後以「雙橋煙雨」入選「羊城八景」；2014年，入選廣州市第一批歷史建築。

今次施工改造，鐵路部門將把一座雙線普速鐵路橋升級為四線高速鐵路橋，延續使用原橋的鋼桁架形式，保持其原有風貌。

廣湛高鐵建成通車後，廣州中心城區和湛江中心城區列車運行時間，將縮短至90分鐘左右，有效縮短粵西地區與粵港澳大灣區的時空距離，大大改善粵西地區群眾出行條件。