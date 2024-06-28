阿根廷向中國返還14件非法出境文物　部分可追溯至春秋時代

周四（27日），中國駐阿根廷大使館接收阿根廷向中國返還的14件文物藝術品，其均為非法出境文物。



當局展示相關文物。（央視新聞）

2017年，上述文物由阿根廷聯邦警察文化遺產保護分部在開展國際刑警組織打擊文物非法販運國際聯合行動「雅典娜行動」中，依據國際博物館協會與中國聯合發布的「中國瀕危文物紅色目錄」截獲。

報道指，初步判斷其中7件青銅甬鐘的時代應為春秋晚期，其餘有陶俑3件、俑頭2件、銅蛙1件、銅盔1件，時代介於漢代至南北朝間。

文物均為非法出境，部分可追溯至春秋時代。（央視新聞）

中阿兩國皆為聯合國教科文組織1970年《關於禁止和防止非法進出口文化財產和非法轉讓其所有權的方法的公約》締約國。2018年，兩國簽署關於防止文物非法出入境以及促進文物返還的政府間協議。本次返亦是中阿簽署協議以來成功開展的首次合作。

中國駐阿根廷大使王衛表示，此次合作不僅彰顯了阿方對中國人民民族情感和文化權益的充分尊重，也體現了中阿兩國保護人類文化遺產、打擊文物走私、切實履行國際公約的堅定決心和密切協作，為兩國進一步加強各領域合作積累了寶貴經驗。

文物在布宜諾斯艾利斯市接收後，國家文物局將適時安排文物回運等相關工作。