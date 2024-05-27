英博物館展明朝文物供遊客觸摸　網民感心痛：猶如超市商品隨意摸

5月22日，抖音博主@相瀧Caesar拍片稱，英國V&A博物館允許遊客觸摸部分中國文物，包括明朝時期的佛頭及青花瓷花瓶，大批內地網民感到震驚與不滿，更引起大眾探討文物保護意識及文化尊重。



博主介紹，一件大約製作於1550年、明中期的釉下青花飾的瓷瓶，下方銘牌赫然寫有「請用手摸」及「請脫戒指並勿摸本廊其他展品」。此外，一件明朝時期的佛頭也完全沒有保護罩，供遊客隨意觸摸。V&A博物館內的陶瓷展廳，更密密麻麻擺放了大批中國瓷器。

博主表示，「你說英國會好好對待你的文物，這就是自欺欺人，因為『0元購』（搶劫）得來的東西，他們怎麼可能尊重呢」。

博主坦言，自己親眼看到可隨意觸摸文物時感到非常震驚，因為國內從來不會允許遊客隨意觸摸，即使有博物館供遊客觸摸文物碎片，也會特別提醒要求小心觸摸。他更表示，若館方認為收藏品太多，其實可以向中國歸還，但隨意讓遊客觸摸顯然是不尊重及破壞中國的文物。

事件引起熱議，有網民表示「看著太心痛了，我們的寶貝就跟超市裏的商品一樣隨便摸」、「看到他們如此對待祖國的文物，心裏好難受」、「有生之年能看到寶物們歸還麽」。

有網民稱，讓遊客觸摸的文物可能是仿製品，「國內博物館為了給盲人參觀者分享文物之美，也會做仿品，不罩玻璃，附上盲文說明」。另有人稱，「這些文物瓷器看起來工藝精湛，不是古物。無論東西方古代文物的做工都是較為粗糙的。那些古代文物在今天是不具觀賞價值的，它們只具有臨摹和校樣的價值」。