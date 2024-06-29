影響世界華人盛典在香港舉行李家超致詞　林青霞湯唯獲獎

6月28日晚，國窖1573「世界因你而美麗——2023-2024影響世界華人盛典」在香港會展中心圓滿落幕。本屆「影響世界華人終身成就獎」獲獎者丁肇中、呂志和，「影響世界華人特別致敬大獎」獲獎者林青霞，「影響世界華人大獎」獲得者李澤湘、湯唯、李樂詩，與全球華人一起共享榮耀時刻。香港特別行政區行政長官李家超出席盛典並致辭。



香港特別行政區行政長官李家超致辭。（鳳凰衛視）

香港是鳳凰衛視的故鄉，時值香港回歸祖國27周年即將到來之際，華人盛典首次落地香港，在全世界華人的見證下，向科技、文化、公共事務等不同領域的傑出華人致敬。

舉辦16屆以來，華人盛典的舞台成就了無數經典畫面，獲獎者們的講述也振奮著全球華人的心弦。今年盛典開場，播放了一段特別的短片——華人盛典「百人聲紋」，用AI技術分析合成華人盛典百位獲獎者的感言，「向世界發出華人的聲音」在科技的加持下有了具象化呈現。

鳳凰衛視董事局主席兼⾏政總裁徐威在致辭中表示，華人盛典一路走來，持續聚焦影響世界的傑出華人群體，已成為展現華人風采，凝聚華人力量的年度盛世，更是致敬中華文化，促進中外交流的重要平台。香港是中西文化交匯之地，也是鳳凰衛視的誕生地。在華人盛典歷年表彰過的一百多位傑出華人中，就包括饒宗頤、高錕、金庸等十多位香港傑出人物。

鳳凰衛視董事局主席兼⾏政總裁徐威。（鳳凰衛視）

鳳凰衛視董事局主席兼⾏政總裁徐威致辭

徐威表示，期望華人盛典在這裏匯合香港精神，如香江匯入大海，成就華人精神新的傳奇篇章。期待通過盛典、通過鳳凰、通過與全球華人和國際社會的更多連接，共同為傳播中華文化、促進中外交流盡一份心，為建設更美好的世界出一份力。

香港特別行政區行政長官李家超對華人盛典首次落戶香港、傑出華人來到香港表達了熱烈歡迎。他說，今年的盛典有多位重量級香港代表獲獎，包括在香港長大的企業家、慈善家和榜樣領袖，也有來到香港發展的創科和演藝界專才，足見香港是匯聚人才的寶地。

李家超表示，香港作為高度開放的國際化城市，政府正積極推動建設人才高地，在培育本地年輕人的同時，也全力吸引海內外人才，通過香港聯動內地和世界的優勢，推動全球人文交流和區域協同發展。期待通過這次盛會，體現香港聯通內地和全球的澎湃活力，向世界說好香港故事。同時，凝聚華人力量，傳播中華民族的傳統美德，讓中華文化和世界文化共生互融，推動人類命運共同體走向更開放，更包容的未來。

丁肇中：微塵深處窮真理 銀河漫卷寫此生

丁肇中獲頒「2023-2024影響世界華人終身成就獎」。（鳳凰衛視）

諾貝爾物理學獎獲得者、實驗物理學家丁肇中獲影響世界華人終身成就獎，鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威為丁肇中院士頒獎。

丁肇中在現場發表獲獎感言，特別提到對他最有影響的四個人——「我的祖母和外祖母，從小就特別疼我，所以（我）犯了任何錯誤，她們都認為不是錯誤，有好東西吃先給我吃，這對我很重要；第三個人是我母親，她是心理學教授，我小的時候對念書特別沒有興趣，通常都是從（排名）最後看起很快就看到我的名字了，她呢，一向鼓勵我、從來沒有責備過我；最重要的還有一位，是我的夫人Susan，她是心理學博士，結婚以後支持我和我們的家庭，家裏沒有她，我不可能有今天。」在盛典現場，丁肇中還特別用重慶話感謝他的夫人蘇珊·丁博士：「我的夫人很能幹，我白天和晚上在實驗室，家裏的一切事情都是她管。」

丁肇中還特別提到，他一開始學物理的時候，最反對的是他的母親。「她說學物理要特別有天分的人才可以。換句話說，我不是有天分的人。我就跟她說，我在世界上只走一次，應該照自己的興趣去做。」丁肇中表示，自然科學的發展是把大多數人的觀念推翻了以後才能向前走。

李樂詩：穿越無垠天地 惟願萬物共生

李樂詩獲頒「2023-2024影響世界華人大獎」。（鳳凰衛視）

李樂詩獲影響世界華人大獎，極地科研及遠征顧問專家張偉賢為李樂詩頒獎。李樂詩，極地博物館基金會創始人，是史上第一位踏足地球三極的香港女探險家，對極地考察貢獻卓越。李博士擔任中國科學探險協會常務理事等多個職務，並於2009年獲香港理工大學頒授大學院士榮銜，2013年獲香港中文大學頒授榮譽院士榮銜。

李樂詩博士用演講的方式回顧了自己如何踏上極地科考之路。她將自己的人生規劃分為幾個20年，她在人生第二個20年完成一個人背包環遊世界的壯舉。此後，她10次踏足北極、6次踏足南極、4次登頂珠穆朗瑪峰，親眼看到環境的惡化，自此她開始投身環境保護工作。但李樂詩意識到一個人的力量太微弱了，所以她籌建極地博物館，引導學生希望他們去極地不是旅遊，而是關注環境問題。李樂詩說：「我設計的20年，我已經走完了，所以我希望下一代更要了解我們的環境，他們的未來。」

2023年，鳳凰衛視集團發佈文化公益項目《香港自然故事》，李樂詩博士也作為專家顧問參與其中，該系列紀錄片作為香港首個自然主題國際性紀錄片，向世界展示香港生態多樣之美。在盛典現場，《香港自然故事》同名書也宣布在7月正式出版，主持人王峰代表鳳凰衛視將該書贈與了李樂詩博士。

湯唯：無需定義 無限熱愛

湯唯獲頒「2023-2024影響世界華人大獎」。（鳳凰衛視）

湯唯獲影響世界華人大獎，香港電影工作者總會永遠榮譽會長、香港電影導演會永遠榮譽會長吳思遠為湯唯頒獎。（鳳凰衛視）

湯唯女士因2011年主演電影《晚秋》成為韓國三大獎歷史上首位獲得最佳女主角的外國女演員。她先後主演了《北京遇上西雅圖》、《黃金時代》、《分手的決心》等多部電影，其中《北京遇上西雅圖》兩部曲先後刷新當時華語愛情片票房紀錄，更是憑借在《分手的決心》中的表演，獲得韓國青龍電影獎、百想藝術大賞影后，以及完成韓國電影三小獎項的滿貫。這些作品也讓人們看到了湯唯在表演上的多樣性。

在盛典現場，湯唯提及最希望跟金泰勇導演再次合作。她說，金泰勇導演心裏是個6歲的小孩，靈魂是個60歲的老人，仍有很多東西未被發掘。

呂志和：萬里江山寄芳草 一盞心燈耀星河

呂志和獲頒「2023-2024影響世界華人終身成就獎」。（鳳凰衛視提供）

呂志和博士獲影響世界華人終身成就獎，香港大公文匯傳媒集團董事長、社長李大宏為呂志和頒獎。

呂志和，嘉華集團主席 ，大紫荊勳賢。呂志和博士於1955年創立嘉華集團，至今已發展為跨國綜合企業，投資遍及中國內地、香港、澳門、東南亞及各地主要城市，全球附屬公司逾200間。呂博士多年來積極奉行「取諸社會，用諸社會」的理念，一直致力於教育公益的投入，並為社會文明出力。他累計在七個省份資助了122間希望中小學的興建及修繕，同時還向多所大學捐資，以興建及添置學校設施及設立教育基金，鼓勵科研創新。

2015年，他創立了「呂志和獎——世界文明獎」，第一期投入資金 20 億港幣，高額的獎金是為了投入到他們正在從事的行業，共同推動世界文明的發展。呂志和博士表示，自己從商70年，有幸親身經歷並參與了祖國的崛起與繁榮，他始終秉承愛國、誠信、創新的理念，為祖國的發展略盡綿力。他盼望慈善工作能夠薪火相傳，讓仁愛的種子在世界各地散播和成長，共建一個和諧、繁榮、善美的世界。「星光雖然微小，匯聚時就能照耀夜空，燃起希望之火。」

盛典現場，主持人吳小莉特別提到，呂志和博士在不同場合精心搭配不同的帽子，似乎已經成了他的一個標識。為表達敬意和祝福，華人盛典特意為呂志和訂制了一頂印有華人盛典「華」字Logo的帽子。

李澤湘：參天桃李穿雲去 為有源頭活水來

李澤湘獲頒「2023-2024影響世界華人大獎」。（鳳凰衛視）

李澤湘，XbotPark 機器人基地創始人，深圳科創學院發起人、院長，香港科技大學林高演講座教授。李澤湘教授主要從事機器人、運動控制、機構學和制造科學等領域的研究，發表論文200多篇，專著4本，創立了機器人在非完整約束下運動規劃這一重要學術領域。他在大灣區及國內多個城市建立了科創基地，培養學生孵化創辦了140多家硬科技企業，其中1家上市公司，6家估值超過10億美元的獨角獸公司。

鳳凰衛視執行副總裁楊家強為李澤湘教授頒獎，李澤湘表示，應感謝這個時代，「中國的改革開放讓我能夠成為第一批大學生第一批去美國留學，再加上香港的回歸又讓我們能夠有機會來到香港，參與香港科技大學的創辦。」他同時表示，深圳的發展讓他們能夠把香港科技大學的這些探索跟深圳的發展結合起來，有了整個大灣區的全新局面。

在盛典現場，李澤湘教授特別發佈了「科創珠峰計劃」。李澤湘教授介紹，「爬山」是他的教育方式，「因為創業苦寂，宛如登山。山上山下，進三退二，唯有一顆堅毅果敢、敢為人先的心，才能撥開雲霧。」他希望通過珠峰計劃從小培養學生的科創思維、實踐能力、創新精神，從幼兒園一直到大學，從而帶領他們開啟創業之路。

林青霞：揮袖雲照影 落書月滿窗

林青霞獲頒「2023-2024影響世界華人特別致敬大獎」。（鳳凰衛視）

林青霞博士在二十二年的演藝生涯中塑造了無數經典角色，在華語影壇的地位，經久不衰，無可取代。林博士在文學上的表現同樣精彩傑出，至今共出版了《窗裏窗外》、《雲去雲來》、《鏡前鏡後》和《青霞小品》四本書。《鏡前鏡後》獲得香港中文文學雙年獎的散文組推薦獎。她熱心公益，近年來推動關注腦退化不遺餘力，並擔任「腦智同護」計劃大使及贊助者。2023年，林青霞獲得香港大學頒發社會科學榮譽博士榮銜。

導演徐克在頒獎時表示，「好」跟「美」是主觀、抽象的。而一個時代的共同記憶卻很具體，充滿細節。「當時代記憶變成我們感性世界很珍貴的部分時，這種感覺很美好，很浪漫。謝謝林青霞這么多年來一直給予我們這種美好感覺！」

林青霞在獲獎感言中表示，美中必須要包含真，包含善，「在我看來，只要本著一顆善心，以最專注、最真誠的態度去做好一件事，就是最美麗的時刻！

林青霞獲影響世界華人特別致敬大獎，導演徐克為林青霞頒獎。（鳳凰衛視）

此外，香港國家非物質文化遺產「大坑舞火龍」也首次登上華人盛典舞台，這也是香港最具傳統特色的習俗之一，相傳在中秋時節舞動火龍，會消病祛災、祈福平安，該項活動至今已經有一百多年歷史。來自香港的星榆舞蹈團邀請香港音樂人和藝術家一起，以舞火龍為靈感，傾力創作舞蹈詩《龍謠》，祈願盛世華夏，祝福炎黃子孫。

本屆盛典由鳳凰衛視集團聯合中國新聞社、香港大公文匯傳媒集團、明報、星洲日報、旺旺中時媒體集團、亞洲周刊、歐洲時報、國際日報、澳華電視傳媒、中文導報、非洲時報、南美僑報、澳廣視、澳門日報、香港V等海內外多家有影響力的華語媒體機構共同發起，鳳凰衛視、鳳凰網、鳳凰秀聯合主辦。

盛典通過鳳凰秀、風直播向全球華人直播，官方戰略合作平台新浪微博、官方短視頻合作平台抖音，以及中國移動UTV、華人頭條、澳洲印象也對盛典進行了全程直播，此外，盛典還通過鳳凰衛視集團海內外各官方賬號在多平台同步播出。

盛典將於7月6日在鳳凰衛視中文台、美洲台、歐洲台播出，7月7日在鳳凰衛視香港台播出。