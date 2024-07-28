35分鐘極速飛到俄羅斯　中國最短國際航線在哪起飛？

國際航線就是飛到外國了，行程不會太短吧？未必，中國最短一條國際航線僅200公里左右，實際飛行時間短至35分鐘；它的目的地，是聽來很遙遠的俄羅斯。



延吉出發 中國最多朝鮮族城市

延吉朝鮮族人聚居，延邊大學對面的一幢商業大廈掛滿朝鮮語（韓語）招牌，讓人們有如置身韓國城市。（視覺中國/當代中國授權）

這條常被航空迷提起的中國最短的國際航線，是吉林省的延吉，來往俄羅斯的符拉迪沃斯托克。

延吉是吉林延邊朝鮮族自治州首府，距中朝邊境僅20多公里。當地人口60多萬，卻有20多萬為朝鮮族，是中國朝鮮族人最多、最集中的城市。在當地街頭，人們會看到大量朝鮮語（韓文）招牌，公交車報站也會漢語和朝鮮語並用。

而符拉迪沃斯托克不在遙遠的歐洲，她地處亞洲大陸東北部，面向日本海，是俄羅斯遠東最大城市和最主要港口。

符拉迪沃斯托克對很多人來說是非常陌生，其實她有一個更多人認識的名字──海參崴。

海參崴 很多中國人心中的傷痛

如今的海參崴和其他俄羅斯城市分別不大，已找不到中國痕迹。（網上圖片）

海參崴曾經是中國的領土，直到1860年的《中俄北京條約》，包括海參崴在內的烏蘇里江以東地大片土地割讓了給沙俄，沙俄隨後將該城改名符拉迪沃斯托克，意為「統治東方」。在很多中國人心中，海參崴是心中的傷痛。

話說回來，延吉和符拉迪沃斯托克的空中距離非常短，即使要稍稍繞路避開朝鮮領空，也只有200公里左右。航線早於2013年開通，後因疫情等原因取消，至2024年4月1日才復航。

根據資料，該航線飛行時間為1小時，但航班追蹤網站卻顯示客機常會提前到達，實際飛行時間甚至短至35分鐘左右，可能連空姐派小吃的時間都沒有。

其實中國曾有一條更短的國際航線，來往遼寧省丹東市和朝鮮首都平壤。丹東是邊境城市，與朝鮮的新義州僅隔着一條鴨綠江；她與平壤的直線距離亦只有148公里。

130公里距離 為何要飛1小時？

香港和廣州機場周邊航路常繁忙，使來往兩地航線飛行時間變長。圖為香港國際機場。（視覺中國/當代中國授權）

不過該航線是由朝鮮方面的航空公司營運，目前已查不到航班資料。

另外，航空迷盤點中國超短的國際航線，還有遼寧瀋陽來往平壤、山東威海來往韓國首爾（仁川）、雲南芒市來往緬甸曼德勒，這些航線距離約300多公里，飛行時間都在1小時上下。

除了國際線，內地還有不少到港澳台地區的出境航線，最短的一條是香港來往廣州，兩地機場的直線距離只有130多公里。

要注意的是，因為航路和航空管制原因，相關航班耗時沒如想像那麼短，時刻表上顯示要1小時以上；香港和廣州之間行車時間最短的一班高鐵，全程僅47分鐘。

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