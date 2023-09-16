01邊疆記｜朝俄友誼橋成中國出海枷鎖　｢一眼三國｣背後的望洋興歎

朝鮮領導人金正恩周一（11日）搭乘專列出訪俄羅斯，有外媒記者在中國境內的防川景區，拍攝到相信是金正恩的專列駛經朝俄友誼大橋。

這座鐵路橋建立於中、朝、俄三國界江圖們江之上，距離中國領土近在咫尺。1950年朝鮮戰爭爆發，當時的蘇聯政府以向朝鮮運送軍事物資的名義，修建了全長約530米、高約7米，卻僅有3孔可用來通航的鐵路橋。而由於橋樑設計過低，亦直接導致中國大噸位船隻在距離日本海僅15公里處被阻擋、無法通行，從而喪失了這一通往日本海的唯一航道。

防川景區又稱「一眼望三國」，位於吉林省琿春市以南約70公里，這裏是中國唯一可以體會「雞鳴聞三國，犬吠驚三疆，花開香四鄰，笑語傳三邦」的地方，但卻同時見證了腐敗的清政府簽訂《中俄璦琿條約》、《中俄北京條約》後割讓領土的屈辱近代史。

《香港01》記者近日到防川景區，親身感受「一眼望三國」的震撼，以及遠眺日本海時的望洋興歎。



僅8米寬的中國國土最窄處 被朝俄「左右夾擊」

琿春源自女真語，意為「邊地」，是延邊朝鮮族自治州的縣級下轄市，地處中國、朝鮮、俄羅斯三國界江圖們江下游，東部與俄羅斯的哈桑鎮毗鄰，西南與朝鮮的羅先特別市隔江相望。琿春是中國唯一面向日本海的港口，中、朝、俄三國陸路相聯，中、朝、俄、韓、日五國水路相通，是國際客貨海陸聯運的最佳結合點。

而位於琿春的防川村因「一眼望三國」的特殊地理位置而聞名，在這裏沿圖們江順流而下，15公里就可到達日本海，陸地最近處距離日本海僅不到4公里。防川村被稱為「東方第一村」，據傳，唐朝時期曾是通往日本海上絲綢之路的必經之路，但因清政府的腐敗無能，使這裏成為中國距離日本海最近卻失去出海權的地方。

從延邊朝鮮族自治州的首府延吉市，驅車前往防川村大約需要兩小時車程。在距離防川村大約20公里處，路過吉林省的國家級一類公路口岸——圈河口岸，即中國進出朝鮮羅先特別市的陸路通道，口岸於1938年興建，1998年投入使用。

再向前行10公里，即可經過中國國土最窄處——洋館坪堤路，路面僅8米寬，路兩側均是以鐵絲網建成的國境線，上面掛着「嚴禁攀越國境」的告示牌。實際上，洋館坪堤路是圖們江的江堤。1957年，最窄的洋館坪段被圖們江水沖斷，中國公民長期借走前蘇聯領土進出防川地區，防川遂成為中國領土的一塊「飛地」。及至1983年8月8日，在圖們江中用青石填築而成的洋館坪堤路通車，至此這塊「飛地」才有了自己的通道。1992年，當地政府投資建設了洋館坪大堤，徹底解決了通行困難。

防川景區內望到的朝鮮風光（點圖放大）：

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「一眼望三國」 不得不提的屈辱史

沿路繼續前行十幾分鐘，即到達本次行程的目的地——防川景區。景區內最高的建築龍虎閣有十三層高，底部為堡壘式設計，頂部為仿古式樣貌，登上龍虎閣頂層便可360度欣賞三國景色，不僅可以看到中國的遊船在圖們江上「馳騁」，還可「零距離」觀看朝鮮這個神秘國家的房屋，和俄羅斯廣袤的海岸平原，甚至一大片湛藍的日本海。不過，在了解歷史背景之後，近在咫尺卻望眼欲穿而不得的感覺尤然心生。

事實上，100多年前這片日本海旁的海岸平原曾是中國領土，包括吉林省在內的東北地區擁有漫長的海岸線，除此之外還擁有當時中國最大的島嶼庫頁島，直至腐敗無能的清政府相繼簽訂《中俄璦琿條約》、《中俄北京條約》。

17世紀中葉，沙俄為將自己變成海洋帝國開始入侵中國的黑龍江流域。彼得一世曾說，「只有陸軍，君主是一隻手，有了海軍才能成為兩手俱全的人。」不過，1685年，清軍將入侵的俄軍擊敗，並簽訂《中俄尼布楚條約》，規定黑龍江、烏蘇里江為中國的內河，兩河流域及濱海地區、庫頁島均為中國領土，永世不得更改。

然而，在《中俄尼布楚條約》簽訂後的不到200年間，沙俄就利用「鴉片戰爭」再次入侵中國。1858年，沙俄迫使清政府簽訂《中俄璦琿條約》，強行割佔黑龍江以北、外興安嶺以南60多萬平方公里的土地，並將烏蘇里江以東到圖們江口擴大到日本海沿岸地區劃為「中俄共管」，為沙俄最終攝取南部暖水港（包括海參崴）留下契機。

東北地區曾擁有漫長的海岸線。（知乎）

吉林曾是沿海地區？ 如今卻只望洋興歎

1860年6月，沙俄還強行佔領了由吉林省琿春攜領府所轄的重要出海口海參崴，改名符拉迪沃斯托克，意為「控制東方」。同年11月14日，更迫使清政府簽訂《中俄北京條約》，割去中國的烏蘇里江以東、以南濱海地區40多萬平方公里的領土，中國至此喪失了日本海的領地與海域。

簽訂《中俄北京條約》的翌年，清政府派倉部侍郎成琦和吉林將軍景淳二人，與沙俄濱海省軍政長官卡扎凱維奇堪分東界，樹立界碑。共同制定路線、繪製地圖，簽訂作為《中俄北京條約》補充條款，《勘分東界約記》和《交界道路記文》。然而，二人卻因吸食大煙，將圖們江口的「烏字界碑」丟棄在半路不顧。結果，俄方全部包辦勘界到制定路線、地圖，致使圖們江一線通往日本海的通道堵塞，中國失去了通往日本海的出口。

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1886年，清政府派北洋事物大臣吳大澂為欽差，與吉林省邊務幫辦琿春副都統依克唐阿為代表，與沙俄代表巴拉諾夫再次勘定自烏蘇里江至圖們江口東段邊界。吳大澂經過半年時間的談判，力爭收回罕奇和圖們江口，惟未能成行；但最終將土字碑向江口方向往前推進了14華里。

再到1938年7月，日俄「張鼓峰事件」後，日軍就強行封鎖了圖們江入海口。從此圖們江上船舶運輸被迫中斷，直至今日。

朝俄友誼大橋。（孫聖然攝）

朝俄友誼大橋 中國往日本海的「枷鎖」

現如今，東北地區的港口皆位於遼寧省，海港的缺失嚴重限制了東北的發展。如若說喪失外東北領土，失去日本海出海口是歷史遺憾，那麼，朝俄友誼大橋的出現則是現實無奈。1950年朝鮮戰爭爆發，當時的蘇聯政府以向朝鮮運送軍事物資的名義，在圖們江上修建了全長約530米、高約7米，卻僅有3孔可用來通航的朝俄友誼大橋。

雖然，1991年5月16日，時任中共總書記江澤民出訪蘇聯時，中蘇雙方簽署《中蘇國界東段協定》。中方基保留了經黑瞎子島外側在兩江水域的航行權，以及經圖們江口的出海權。惟因朝俄友誼大橋於橋樑設計過低，橋下只能通過體積較小的捕魚船，無法通過大型船舶，成為中國船隻進出日本海的物理障礙。

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時隔163年海參崴「回歸」 東北內陸重獲出海通道

及至今年5月4日，海關總署宣布，中國將增加俄羅斯海參崴為內貿貨物跨境運輸中轉口岸。相關文件表示，關總署同意在原有吉林省內貿貨物跨境運輸業務範圍的基礎上，增加俄羅斯海參崴港為內貿貨物跨境運輸中轉口岸，新措施將在6月1日生效。

這意味着俄羅斯在163年後重新對華開放重要的樞紐港口，東北內陸地區將打開出海通道。據了解，海參崴位於亞歐大陸東北部，是俄羅斯太平洋沿岸最大港口城市，每年集裝箱吞吐量近100萬標準箱；海參崴也是俄羅斯太平洋艦隊司令部所在地。

新措施生效後，吉林和黑龍江的陸路運輸出海距離將大幅縮短，兩省的製造業競爭力料將因此顯著提升。有分析認為，海參崴位於東北亞中、朝、日、俄四國交界區域，是整個歐洲和亞洲地區的交通核心地帶。俄羅斯遠東的開放，將大力推動中國東北經濟的發展。