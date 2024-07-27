雲南文山發現一蜥蜴新種　獲命名「招龍棱蜥」

據中國科學院昆明動物研究所周六（27日）消息，該所研究員在雲南文山採集到兩尾大型棱蜥，經研究發現為新種，命名為「招龍棱蜥」（Tropidophorus vongx）。據悉，棱蜥屬隸屬於爬行類有鱗目蜥蜴亞目石龍子科，是一類中小型半水棲石龍子，主要分布於東南亞。而在中國僅記錄4種，主要分布於華南和西南地區。



相關研究成果近日發表於國際期刊《動物分類學》。據介紹，研究員車靜團隊在雲南省文山壯族苗族自治州馬關縣的低海拔喀斯特叢林作野外調查期間，採集到兩尾大型棱蜥。基於線粒體DNA片段的系統發育分析發現，其與中國的海南棱蜥T. hainanus和越南北部的巴位棱蜥T. baviensis關係最為接近，但遺傳分化較大。

經形態研究，科研人員發現，文山州的棱蜥體型較大、頭部鱗片光滑而身體背部鱗片強烈起棱、額鼻鱗完整、雄性體腹黃色，可與上述已知物種和本屬其它進行有效區分。

招龍棱蜥模式標本的活體照。（中國科學院昆明動物研究所）

研究團隊決定將新發現的棱蜥命名為「招龍棱蜥」（Tropidophorus vongx）。科研人員介紹，新種拉丁文名「vongx」源自苗語「龍」的寫法，一是因為該新種外觀上神似縮小版的「龍」，二是為了紀念當地苗族最盛大的傳統節日—招龍節，以此表達研究團隊對當地民族敬畏自然、與自然和諧共存生活方式的敬意。

招龍棱蜥棲息於伴有喀斯特地貌的低海拔熱帶雨林，其扁平的體型，可使其藏匿於狹窄的石縫中。而這一新種的發現，揭示熱帶-亞熱帶地區喀斯特地貌對於生物多樣性保護的重要意義，也反映出雲南省南部各自然保護區的重要生態價值。