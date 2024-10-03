中法建交60週年　紀錄片《康熙與路易十四》國慶日搶先上映

為慶祝中法建交60週年這個極具歷史意義的里程碑，中法兩地合作出品紀錄片《康熙與路易十四》，重現三百多年前清朝皇帝康熙，與六位由路易十四派遣來華的「國王數學家」之間互動的情節，紀錄片在國慶當日已在香港上映。



中法建交《康熙與路易十四》電影海報。

跨越時空 中法文明互鑑

《康熙與路易十四》講述三百多年前，法國國王路易十四派遣六名「國王的數學家」前往中國，展開中法科技、商貿和思想文化的交流，影響深遠。電影紀錄了清朝皇帝康熙，與路易十四展開積極互動，記載著一段東西方兩大文明交流的互鑑，留下彌足珍貴的歷史。

《康熙與路易十四》講述三百多年前，法國國王路易十四派遣六名「國王的數學家」前往中國，由此開啟影響深遠的中法科技、商貿和思想文化交流。

電影團隊強調，《康熙與路易十四》反映出「文明因交流而多彩，文明因互鑑而豐富」的理念，同時也表達中法友誼源遠流長、交流互鑑的成果、兩國為人類文明進步做出貢獻。

精英權威團隊坐鎮 中法兩國取景

《康熙與路易十四》由廣州市廣播電視台、華夏電影發行有限責任公司，以及幸運之光電影音樂公司（法國）共同出品，並由中國編導鮑永紅、法國導演吉爾湯姆遜、後期編導張蠡聯合製作。紀錄片分別在中法兩國取景拍攝，特別邀請北京外國語大學教授張西平、北大歷史系教授李孝聰、北大歷史系教授高毅、中山大學歷史系教授章文欽等著名學者擔任歷史顧問。