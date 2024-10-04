十一黃金週｜台男星帶紅杭州麵館110元拌麵　老闆：每日賣出千碗

十一長假前，43歲台灣男星潘瑋柏在錄綜藝節目《聽說很好吃》時，二度光顧杭州一家有著23年歷史的麵館，讓店家在十一黃金週再度爆紅，每日售出千碗麵條，甚至提早收攤，體現出明星效應。



該麵館的孫老闆在微信朋友圈表示迅速迎來爆單，「那天下午他發完視頻，晚上單子就爆了」，孫老闆表示最近每天售出有千碗，3個員工每天從早上6點半忙到晚上9點多，「除非早上很早來，不然都要等十來分鐘。」 ，他又稱，「最少一天都發了408個號子，很多遊客來打卡明星同款全家福拌川。」



老闆孫來艷虹在朋友圈曬出了這幾天的單量，「最少一天都發了408個號子，很多遊客來打卡明星同款全家福拌川。」

據報道，潘瑋柏同款「全家福拌川」售價110元人民幣，價格並不便宜，麵裡面包括全部的配料包括牛肉、大腸、腰花、大排和豬肝，配上煎蛋、尖椒和鮮筍。不少網民分享，店裡的大姐還會貼心問一句，「真要吃同款啊？那個很貴的。」

10月3日，潮新闻记者来到小狗面馆复兴店一探究竟。有些打扮时髦的游客询问明星同款全家福拌川。

“每天都有500多单，除非早上很早来，不然都要等十来分钟。”早上6点半开门，一直烧到下午3点，店里的单子才稍微少了些，孙老板这才抽空和记者聊了聊这两天的“疯狂”，“这几天三个师傅要烧到晚上9点多，千碗肯定有的。”