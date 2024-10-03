十一｜旺角MOKO天橋突成打卡熱點　內地客拖篋：見人拍就跟着拍

內地正值「十一黃金周」，本港各區熱門打卡點，都有大量內地旅客聚集遊覽，響應香港「無處不旅遊」。旺角MOKO橫跨亞皆老街的行人天橋，近日亦突然成為打卡熱點，不時有一批又一批內地旅客聚集在天橋上拍照，背對火車路軌拍攝橋下街景，也有人與大馬路合照，高峰時人群擠得天橋水泄不通。但對於天橋有甚麼值得拍攝時，有旅客表示不清楚，只是「看見別人拍就跟着拍」。



內地旅客曾小姐指，好像在網上看過有人推介這條天橋，親身來到後，感覺大馬路晚上可能會比較好看。她又說那些高樓以及唐樓都帶些「港味」，左右對稱的大馬路看起來也不錯。（吳美松攝）

旺角MOKO對開行人天橋突成內地客打卡熱點，等候打卡人群擠得水泄不通。(小紅書圖片)

王先生是在天橋上拍照的其中一名旅客，他今日剛從內地來港，打算在「十一黃金周」假期中抽出兩天留在香港。他說只是「看見別人拍就跟着拍」，對天橋有甚麼值得拍照亦不清楚。他說今次是首次來港，事前有留意「小紅書」的「香港一天遊」等路線，打算來「試坑」；預算主要會到餐廳消費，「比較多花在吃東西上」。

旺角MOKO橫跨亞皆老街的天橋，近日就多了內地旅客到訪，背對路軌與大馬路合照。（吳美松攝）

另一位深圳來港旅客曾小姐就指，她好像在網上看過有人推介這條天橋，親身來到後，感覺大馬路晚上可能會比較好看，不過那些高樓以及唐樓都帶些「港味」，而左右對稱的大馬路看起來也不錯。

她與同行女友人都是即日往返深圳，打算「玩到累就回去」，沒有指定一定要去的景點。至於消費就會比較隨心，沒有特別東西想買。

而一向有大批內地旅客「打卡」、可望到一架架紅色小巴的旺角道天橋，今日亦如常地有相當多的內地旅客拍照「打卡」。