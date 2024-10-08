01邊疆記·圖輯｜｢臥虎藏龍｣取景地　新疆雅丹地貌有魔鬼出沒？

在新疆克拉瑪依市烏爾禾區有一處「魔鬼出沒的地方」——世界魔鬼城，置身於此便能親自體會，大自然面前人類有如沙粒般渺小，以及「大漠孤煙直，長河落日圓」的壯觀景象。

根據地質分析，這裏在一億多年前的白堊紀時期曾是巨大的淡水湖泊，後經過兩次大型地殼運動，湖水褪去、陸地抬升，十分鬆軟的湖底裸露出來，經過長時間的風雨侵蝕逐漸形成如今瑰麗的雅丹地貌。

事實上，世界魔鬼城並無魔鬼。據介紹，每當風起之時，如箭的氣流在亂石間穿梭回旋，發出尖利的聲音，有如怒吼的魔鬼，四野昏暗情形十分恐怖，當地蒙古族、哈薩克族原住民因此將此地稱之為「魔鬼出沒的地方」。

如今，世界魔鬼城已是國家5A級旅遊景區，去年接待遊客147萬人次。

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