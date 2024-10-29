神舟十九號將帶果蠅上太空　為中國首次　網民：蠅人出世？

《央視新聞》報道，在神舟十九號任務期間將執行開展包括生命科學、流體、燃燒、材料等實驗，也是首次將果蠅帶上太空展開實驗。



神舟十九號將帶果蠅上太空，未來還將在中國空間站展開小鼠實驗。（央視新聞）

神舟十九號將帶果蠅上太空實驗。（央視新聞）

《央視新聞》消息，神十九乘組任務期間，空間站應用與發展階段徵集立項的首批科學實驗項目將會集中展開。

中國科學院空間應用工程與技術中心研究員張偉表示，在神十九任務期間將執行開展包括生命科學、流體、燃燒、材料等實驗。「特別是生命科學實驗，我們這次將要上果蠅，要在太空建立一個亞磁的環境，研究在亞磁環境下果蠅的一些生長發育以及它的一些行為。」

神舟十九號將帶果蠅上太空實驗。（央視新聞）

據張偉介紹，地球是一個磁場的環境，但是月球上沒有磁場，火星上有微弱的磁場，「這樣我們需要在太空提前進行相關的研究，通過建立亞磁環境來研究，亞磁和微重力分別作用條件下，動物的行為和它的生長發育過程」。

據介紹，果蠅是一種重要的模式生物，體型較小，身長只有3-4毫米。生命周期短，繁殖速度快，能夠在短時間內產生大量的後代，染色體數目較少，便於進行遺傳學實驗。

神舟十九號將帶果蠅上太空實驗。（央視新聞）

此外，果蠅的許多基因與人類基因具有相似性，其研究可以獲得對人類遺傳疾病的認識，為研究人類自身在太空的適應性奠定基礎。

張偉介紹，隨着實驗裝置和關鍵技術的研發攻關，未來還將在中國空間站展開小鼠實驗。

據了解，神十九乘組即將展開的科學實驗中，有16項為空間站應用與發展階段徵集立項的項目，其他則為建造期項目的延續實驗。

網民評論

「果蠅：我也是過上好日子了，從來沒飛到過的高度」

「蠅人出世？」

「科幻電影要變成現實了……」

「火星異種？」

「別帶蟑螂就行，不然那玩意可能會占領宇宙」

「腦補出了果蠅基因突變變成昆蟲人的故事」

