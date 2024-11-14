中法建交｜紀錄片《康熙與路易十四》香港上映　特製作粵語配音

2024年是中法建交60周年，由廣州市廣播電視台、華夏電影發行有限責任公司，以及幸運之光電影音樂公司（法國）共同出品的《康熙與路易十四》，11月13日在香港舉行首映禮。



英皇影院集團作為港澳地區獨家發行方，為觀眾隆重呈獻這部中法合拍的紀錄電影。為了尊重港澳觀眾的語言文字習慣，出品方特別制作了繁體字幕版，並邀請中國播音主持金話筒獎得主、廣州台粵語主持梁皓明為電影進行粵語配音。



中央政府駐港聯絡辦宣文部副部長孫兆敏，中共廣州市委常委、宣傳部部長杜新山，廣州廣播電視台台長陳家成，英皇影院集團總經理袁彥文，中共廣州市委宣傳部副部長、市文明辦主任鮑煒，廣州廣播電視台副台長黃楚恒等主禮嘉賓出席首映禮，並在全場嘉賓的見證下共同敲響金色銅鑼，祝願《康熙與路易十四》在香港口碑票房雙豐收。

影片出品人、廣州廣播電視台台長陳家成在致辭時，首先帶來影片的最新喜訊：11月9日，《康熙與路易十四》在洛杉磯斬獲2024第二十屆中美電影節最佳紀錄電影獎。早前影片入圍第37屆中國電影金雞獎最佳紀錄/科教片提名，結果也即將在11月16日揭曉。

陳家成說：「180多年來，香港作為中國連接世界的重要橋梁和紐帶，是中外文化交流、文明互鑒融合的樣本典範。相信三百多年前康熙與路易十四交往的故事能夠在這里引發廣泛的共鳴。」

影片出品人、廣州廣播電視台台長陳家成

英皇影院集團總經理袁彥文

英皇影院集團總經理袁彥文先生在首映禮致辭時表示，非常高興能將《康熙與路易十四》這部充滿歷史意義的紀錄電影，帶到本港的大銀幕，讓大家一同見證這段東西方文明交融的偉大時刻。

袁彥文特別提醒在場的嘉賓，如若覺得這電影富有趣味且具教育意義，誠摯歡迎大家與英皇戲院聯繫，一起安排更多的團體放映，讓更多的觀眾，尤其是學生群體，能夠深入了解這段精彩的歷史，並從中得到啟發。