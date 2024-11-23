盤點中國3大最美胡楊林　被譽活化石的世界最古老樹種

踏入11月，香港才開始轉涼，但内地許多地方都已處於深秋時分，四周都被濃墨重彩的秋色浸染，形成一道道迷人的風景，當中包括金色林海——「活化石」胡楊林。

每逢秋天，是胡楊林最佳觀賞期，究竟哪些地方可以捕捉到胡楊林最美的景致？



内蒙古額濟納旗

胡楊，蒙古語中又叫「陶來」，是世界上最古老的樹種之一，據悉最早可以追溯到6,500萬年前，和銀杏一同被譽為「植物活化石」。

在中國，胡楊主要分布在新疆、内蒙古和甘肅等地，而位於内蒙古阿拉善盟額濟納旗的額濟納胡楊國家森林公園，就是世界僅存的3大原始胡楊林之一，也是中國最為壯觀的胡楊林帶，面積逾45萬畝。

内蒙古額濟納被染秋色染黃，胡楊林金葉掛滿枝頭，與遊牧人形成一幅濃墨重彩的油畫。（視覺中國/當代中國授權）

在蔚藍的天空下，胡楊樹在水中的倒影和四周的大漠互相映襯，構成一幅絢爛的金色畫卷。（Getty/當代中國授權）

怪樹林，由大片形態各異的枯死胡楊樹組成，是内蒙古額濟納胡楊林最著名的景點之一。（Getty/當代中國授權）

額濟納胡楊國家森林公園，是世界僅存的3大原始胡楊林之一，面積逾4,500公頃。（視覺中國/當代中國授權）

每年9月下旬起，一棵棵枝繁葉茂、形態各異的胡楊樹從翠綠轉為金黃色，層林浸染，在蔚藍的天空下，胡楊樹在水中的倒影和四周的大漠互相映襯，構成一幅絢爛的金色畫卷，可謂是額濟納最美的季節。

如此迷人的金秋勝景，也吸引了不少劇組來到額濟納旗取景，包括由張藝謀執導的電影《英雄》、網絡熱播劇《沙海》等。

甘肅金塔

除了内蒙古額濟納旗外，甘肅酒泉市金塔縣的潮湖林場，也是一處觀賞最美胡楊林的勝地。

在甘肅金塔潮湖林場中，金色的胡楊林、碧藍的湖水，構成一幅絕美畫卷。（視覺中國/當代中國授權）

秋風起時，金色的樹林、碧藍的湖水，構成一幅絕美畫卷。

甘肅金塔這片胡楊林，不僅被譽為甘肅省秋色最美的地方，也是中國最大生態工程「三北防護林」體系的一部分，自1970年代至今，對改善環境、治理沙塵發揮很大作用。

甘肅金塔潮湖林場，擁有林地面積逾8萬多畝的沙漠綠洲，當中胡楊林面積超過1萬畝。（視覺中國/當代中國授權）

世界上的胡楊，大部分生長在中國新疆、內蒙古、甘肅等地，每年9月中下旬開始進入最佳觀賞期。（夢想家旅行筆記@小紅書/當代中國授權）

在甘肅金塔潮湖林場中，坐落了一座古式古香的胡楊金塔，遊客能登塔飽覽胡楊林的全貌。（夢想家旅行筆記@小紅書/當代中國授權）

目前，已形成東西長20公里、南北寬5公里，林地面積逾8萬多畝的沙漠綠洲，當中胡楊林面積超過1萬畝，坐落於胡楊林-金波湖核心遊覽區中。

除此之外，潮湖林場中還包括沙棗林觀光休閑區、瀚海紅柳林保育區、沙漠康體理療區和蘆葦濕地迷宮區讓遊客親臨觀光。

新疆塔里木

位於新疆尉犁縣西南面的羅布人村寨，是中國西部地區面積最大的村落之一，面積逾7,200公頃，除了擁有濃厚的民族氣息外，同時也有着塔克拉瑪干沙漠、塔里木河、羅布泊等多處自然名勝。

新疆塔里木胡楊林，集沙漠和自然景觀於一體，是世界上最古老和規模最大的胡楊林保護區。（潤土@小紅書/當代中國授權）

深秋時分，新疆塔里木河流域上的胡楊林「金裝」素裹，秋韻盎然。（潤土@小紅書/當代中國授權）

秋天的塔里木，金黃色的胡楊林如一片金色的汪洋大海，與藍天、碧水、黃沙相互映襯，美不勝收。（潤土@小紅書/當代中國授權）

新疆塔里木胡楊林國家森林公園，是全國乃至全世界面積最大的胡楊林區，面積逾37萬公頃。（視覺中國/當代中國授權）

當中，塔里木胡楊林國家森林公園，是全國乃至全世界面積最大的胡楊林區，面積逾37,100公頃，同時它也與内蒙古額濟納旗一樣，是世界上僅存的3大原始胡楊林之一。

深秋時節，塔里木河流域上的胡楊林「金裝」素裹，猶如連綿一片的金色汪洋大海，十分震撼，與藍天、碧水、大漠、村寨相互映襯，宛如置身油畫世界，叠翠流金，美不勝收。

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