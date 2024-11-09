大美嶺南｜廣東人的後花園　11月領略韶關五彩斑斕的「秋」

嶺南秋意晚。11月的韶關，迎來燦爛秋色。羊城晚報《大美嶺南》第101站，我們帶你走進韶關，一同尋找秋天的顏色。在這裡，每一片落葉都是秋天的信使，每一縷陽光都是季節的饋贈。



韶關的秋天是一抹銀杏飛舞的鎏金色。秋意漸濃，韶關的山川換了新裝。作為國內緯度最低的天然銀杏生長區域，韶關南雄有銀杏林10萬多畝，是嶺南秋色的「顏值擔當」。

南雄帽子峰層林盡染。（南宣供圖）

南雄帽峰山黃金大道「撿秋」。（南宣供圖）

11月，南雄帽子峰銀杏的金黃色向四周蔓延開來，層林盡染，黃金大道一地金黃，美不勝收，讓人恍如走進童話世界。

中國最美銀杏文化小鎮——南雄坪田鎮的銀杏正蓄勢待發，坪田鎮以叢生的古銀杏群而聞名，一共有1063株古銀杏，樹齡最長的達1680多年，比較集中的觀賞地主要在坳背村、馮屋村、軍營寨三個地方，待到11月中下旬，整個村莊漫天黃葉飛舞，銀杏「黃金雨」落在石墻上、屋瓦間、小巷上、田埂間、院落裡，詩意盎然！

南雄坪山鎮銀杏。（南宣供圖）

南雄坪田鎮以叢生的古銀杏群而聞名。（南宣供圖）

古銀杏群下的村落。（南宣供圖）

韶關的秋天是一抹楓葉似火的紅色。位於韶關新豐縣黃磜鎮嶺南紅葉世界的8萬多株楓樹逐漸換上了「紅裝」，如落霞般明艷美麗，盡顯秋日之美。穿梭其中，各色楓葉千枝覆萬枝、層疊漸進，大自然最美妙的色彩在一片片楓葉上得到了極致的釋放，猶如打翻了的調色盤。

雲髻山的楓葉以其獨特的紅艷而聞名。（新宣供圖）

楓葉紅似火，秋意濃如酒！它們在秋風中起舞，用最鮮艷的色彩，迎接每一位遠道而來的客人。11月，讓我們相約嶺南紅葉世界，賞楓、遊湖、登山，共享此間醉美「楓」景。

秋意濃烈。（新豐縣文廣旅體局供圖）

新豐楓葉紅似火。（羊城晚報）

韶關的秋天也是稻谷豐盈的金黃色。秋風起，稻穗黃。在韶關乳城鎮大東村田野上，金色的波浪翻滾，豐收的喜悅在空氣中彌漫。一片片金黃的稻田隨風起舞，沈甸甸的稻穗低垂，訴說著豐收的故事。秋天的稻田不僅是一幅美麗的畫卷，更是一種對辛勤耕耘的讚美，是大自然給予人類最珍貴的禮物。

航拍乳源稻田。（羊城晚報）

乳源稻田美如畫。（羊城晚報）

五山梯田稻浪滾滾。（樂宣供圖）

韶關的秋天還是粉黛子花爭相飛舞的粉色。韶關櫻花公園的道路兩側粉黛子花正值盛花期，形成連綿不絕的粉色雲霧般的花海。微風拂過，粉黛子輕輕搖曳，散發出淡淡的清香。

粉黛子花正值盛花期。（湞宣供圖）

欣賞風景之餘，也可以來到曲江區的小坑經律論溫泉、曹溪溫泉假日度假村，浸泡在暖意融融的溫泉池水中，浸潤每一寸肌膚，身心得以放松舒緩。這裡背靠群山、綠水環繞、霧氣繚繞，放眼望去，宛如一片雲蒸霞蔚的世外桃源。

小坑經律論溫泉．（羊城晚報）

也可以來到風度書房，翻開一本書，讓文字帶你走進秋天的深處，不時看看窗外的盈盈景色，再愜意不過。沿著幽靜廊道，光暈向上延伸，迎面書香撲鼻，放慢腳步，享受一場知識的盛宴，秋日的序曲。在這裡，每一頁都是秋天的故事，每一個字都是秋天的音符。

風度書房。（韶關文廣旅體局供圖）

韶關的秋天不僅有美景，還有豐富的美食。時令的長壩沙田柚、丹霞貢柑、龍歸香蜜薯，以及獨具地方特色的韶關臘味、梅嶺辣鵝、酸筍燜鴨、大塘扣肉、龍歸冷水豬肚、爆炒山坑螺……這個季節的韶關美味都散發著誘人的香氣，令人回味無窮。

酸筍燜鴨。（南宣供圖）

韶關，是當之無愧的「廣東人的後花園」。在這裡，你可以找到秋天的每一種色彩，你可以看到嶺南紅葉世界裡的楓葉紅似火，也可以看到南雄帽子峰的銀杏黃，你可以來到韶關櫻花公園感受粉黛子花隨風搖曳，欣賞秋日粉色雲霧海洋的壯觀景色。

這便是韶關的秋，五彩斑斕的秋。