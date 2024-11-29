破地獄為超渡亡者還是慰藉生者？　「跳油鑊」為何已很少見？

港產片《破·地獄》以香港殯儀業為題材，帶出了親情、生死和人生等的反思，成為熱話，票房更節節上升，邁向億元大關。

「破地獄」原是道教超渡先人的儀式，片中延伸出「生人也要破地獄」，指生人要面對傷痛和對亡者的遺憾，寓意深遠。究竟作為香港非物質文化遺產的破地獄，從何而來？這儀式又有甚麼含意？



香港非物質文化遺產「破地獄」 源自民間傳說「目連救母」

電影《破·地獄》中，許冠文飾演喃嘸師傅，上演破地獄一幕。（《破·地獄》劇照/當代中國授權）

2011年，香港潮人盂蘭勝會與大坑舞火龍、長洲太平清醮及大澳端午龍舟遊涌，同列為國家級非物質文化遺產。當中盂蘭勝會的主要儀式，就包括了破地獄。

甚麼是破地獄？相傳這個儀式的起源，是跟民間傳說的「目連救母」相關，主要是釋迦牟尼的弟子目連因為見到亡母在地獄受苦，便請求釋迦牟尼幫忙，最終用禪杖打破地獄門，救出母親亡魂，得以解脫輪迴。故事就成為破地獄儀式的文化基礎。

甚麼人需要破地獄？通常亡者是年輕逝世、意外身亡、自殺等，其家人都會進行破地獄儀式；年長自然逝世者則不一定需要。不過，亦有指所有亡者都可進行破地獄儀式作超渡亡魂。

破地獄儀式帶領亡者脫火海 程序簡化至20分鐘

破地獄儀式中，喃嘸師傅會口含清水噴向火盆，隨即躍起越過翻騰的火舌，稱為「跳油鑊」，寓意帶領亡者脫離地獄火海，走向輪迴之路。（《破·地獄》劇照/當代中國授權）

進行破地獄儀式前，喃嘸師傅會先將一疊浸有食油的元寶放在地上，並在旁邊擺放圍成圓形的九塊瓦片。儀式開始時，一班喃嘸師傅會圍着瓦片喃唱，其中一人將鐵劍上的元寶燃點，又提劍揮舞，並以劍擊碎瓦片。

當瓦片被全部擊碎後，喃嘸師傅便抱起附薦位，以交錯的步法圍着火盆盤旋，最後逐一為場內的附薦位進行跨火盆儀式。喃嘸師傅會口含清水噴向火盆，隨即躍起越過翻騰的火舌，稱為「跳油鑊」，寓意帶領亡者脫離地獄火海，走向輪迴之路。

以往破地獄儀式的舞劍、玩火等程序，耗時逾一小時，但現在不少程序都已簡化，好像「跳油鑊」已經不多見了。而整個程序簡化至約20分鐘。

明白破地獄的起源和意思，就會了解這個儀式不只是超渡亡者，更重要是，讓生者表達對逝世親人的懷念、孝道、尊重和追思，從而也給生者在沉重關口的一種心靈慰藉。

破地獄喃嘸師傅傳男不傳女？

電影《破·地獄》中，衛詩雅（右）飾演許冠文的女兒，一直很想跟隨父親做喃嘸師傅，但礙於傳統的傳男不傳女觀念，遭父親反對。朱栢康（左）飾演她的哥哥，卻被逼承繼衣缽當上喃嘸師傅。（《破·地獄》劇照/當代中國授權）

至於電影《破·地獄》中，喃嘸師傅傳男不傳女的說法。雖然殯儀業有很多範疇也有男性和女性工作者，但行業仍有一些習俗和忌諱，存在着不平等，好像喃嘸師傅大多數是男性，女性月經被視為不潔，因此喃嘸師傅鮮有傳給女性。

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