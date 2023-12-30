鬧婚習俗玩過頭　向新娘狂噴泡沫、撒彩帶　造成臉部灼傷險毀容

大陸浙江台州有一名女子剛舉辦完婚禮，原本該喜氣洋洋的她，卻在社群平台上發布影片，拍攝自己滿頭都是繃帶的模樣，原來是因為婚禮儀式進行中，親朋好友鬧婚，為了好玩狂噴彩帶，結果造成女主角臉部灼傷、差點毀容。



新娘出嫁，喜氣洋洋，但旁邊鬧婚的親朋好友，不斷拿彩帶往新娘禮服和臉上噴，從錄影畫面可以看到，新娘摀著臉，不是害羞，而是因為臉部燙傷了。

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燙傷起水泡，滿頭都是繃帶，沒想到舉辦個婚禮，卻差點毀容，其實狂噴彩帶或像雪花般的噴霧，是對岸鬧婚的習俗之一，然而玩過頭，也會造成新人困擾。

新人滿心歡喜，精心籌畫了三個多月，結果憧憬已久的夢幻婚禮場地，全被噴到亂七八糟，妝容全毀，最後草草進行儀式，成了終身遺憾，而這對新人則是遭遇彩帶攻擊，全身都被彩帶覆蓋，網友戲稱，是掉進盤絲洞了嗎？

化妝師：「就很氣人，好好結個婚被噴成這個樣子，然後就很氣人嘛，都是新郎的朋友他們搞的。」

大陸這類鬧婚習俗，雖然氣氛歡樂，不過安全性有待商榷，消防專家提醒，噴霧彩帶多半保存在乙醇、甲烷等有機溶劑中，遇火容易燃燒，尤其婚禮等喜慶場合，少不了鞭炮燃放，一個不小心，後果不堪設想。

大陸消防影片：「通過實驗可以看到，彩帶在遇到明火後，瞬間形成很長的火焰，噴雪在遇到明火後，火焰長度不及彩帶，但覆蓋面較大。」

狂噴泡沫、撒彩帶，親朋好友鬧婚太過火，結果被旁邊的阿姨一把推開，大陸的鬧婚習俗，存在安全隱患，不能不小心。

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