大熊貓老家發現新石斛物種　對科研保護有重要意義

內地科研人員在四川雅安發現了蘭科石斛屬新物種，並命名為「洪斌石斛」。



洪斌石斛花解剖圖。（國家石斛林木種質資源庫供圖）

據報道，石斛分布在中國、印度、尼泊爾等多個國家和地區，對野外生存環境要求苛刻，性喜溫暖濕潤且較為陰涼的環境，常與苔蘚植物伴生，多生長在山地林中樹幹上或山谷岩石上。

國家石斛林木種質資源庫負責人楊洪斌介紹，這一新物種是在2023年5月6日對四川雅安的一次石斛分布科學調查中發現的。

洪斌石斛野外生長環境。（國家石斛林木種質資源庫供圖）

楊洪斌稱，「我們在海拔1000—1500米的森林巖石和山谷懸崖上發現，闊葉樹幹上生長有一種與石斛屬植物相似的蘭花品種，並判斷可能是一種類似細莖石斛的新物種。」

楊洪斌說，國家石斛林木種質資源庫科研團隊聯合中國林業科學院鄭寶強副教授團隊，對發現的該種石斛進行了形態學觀察和分子研究。通過形態學研究及使用ITS、質體DNA和組合數據進行系統發育分析，研究人員確定了該種石斛是一個新物種，並以發現者楊洪斌命名為「洪斌石斛」。

洪斌石斛全株照。（國家石斛林木種質資源庫供圖）

目前，該石斛新物種只在雅安發現了2叢，且植株之間相距超過4公里。迄今為止，石斛花的成熟個體數量不到10個。楊洪斌表示，研究人員正在對該石斛新物種的種群等狀況開展進一步研究。

這次石斛新物種的發現地四川雅安也是世界上第一隻大熊貓的科學發現地。楊洪斌介紹，全球分布了1500多種石斛，分布在中國的僅有80多種。中國是石斛利用大國，石斛集藥用、食用、花卉、保健、旅遊等於一身，該石斛新物種的發現不僅為中國增加了石斛新物種，對石斛的科研保護以及開發利用也有重要意義。