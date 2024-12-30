大熊貓｜深圳至成都高鐵動臥周日起運營 夕發朝至全程約11小時
撰文：盛昀
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鐵路12306網站顯示，2025年1月5日起，深圳將有夕發朝至的動臥列車直達成都，由深圳北站到成都東站耗時約11個小時4分鐘。
12306頁面顯示，D962列車晚上8時40分在深圳北站出發，次日早晨7時44分到達成都東站，列車分為二等座和動臥票，其中深圳至成都的二等座票價為584元（人民幣，下同），動臥上鋪1040元，下鋪1170元。
據《廣州日報》此前報道，粵港澳大灣區與成渝地區雙城經濟圈間將常態化開行1對夕發朝至的動臥列車。逢周四、五、六、日開行汕尾至廣元D962次動臥列車，逢周五、六、日、一開行廣元至深圳D961次動臥列車。
據《紅星新聞》介紹，這是粵港澳大灣區自2015年1月1日開行北京和上海方向的高鐵動臥以來，首次常態化開行往川渝方向的動臥列車。
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