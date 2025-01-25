全國5大蛇年燈會　南京「靈蛇」盤踞　「夏雨荷」驚艷大明湖

新春佳節，除了行花市之外，當然不少得去觀賞充滿年味的燈會。2025蛇年將至，全國各地紛紛出不同主題的燈會，包括山海經、非遺技藝、國寶文物等，種類五花八門，多姿多彩！

本篇為大家整理了5個全國特色春節燈會，想趁今個新年小長假去内地旅遊的朋友記得收藏了！



上海豫園續寫《山海經》傳奇 首設燈彩文化藝術展

作為上海最具代表性的新春燈會，今年的豫園燈會繼續續寫「山海奇豫記」的故事，從海洋到叢林，開啟新篇章「叢林篇」，以「萬物美好，眾生奇妙」為主題，盡顯東方神話的浪漫色彩。

2025蛇年豫園燈會，以5大主題場景，呈現生肖蛇與山海林木間白鳥百獸交錯和諧的場景。

2025上海豫園燈會，敘述了「山海奇豫記」叢林篇的故事，以《山海經》為藍本，展現叢林生機勃發的神奇景象。（視覺中國/當代中國授權）

2025上海豫園燈會中，可愛的小蛇造型燈籠。（視覺中國/當代中國授權）

靈蛇、蘑菇、蝴蝶、小菌人等造型的花燈遍布豫園燈會，讓人宛如身處奇妙的山海世界中。（一碗芝麻胡@小紅書/當代中國授權）

2025上海豫園燈會，華燈初上之時，花燈瑰麗燦爛，耀眼奪目。（一碗芝麻胡@小紅書/當代中國授權）

2025蛇年豫園燈會，以5大主題場景，呈現生肖蛇與山海林木間白鳥百獸交錯和諧的場景。（一碗芝麻胡@小紅書/當代中國授權）

豫園燈會將《山海經》元素，結合傳統彩燈技藝和AR、VR等多媒體技術，打造出一幅夢幻動感的上古神話圖卷。（一碗芝麻胡@小紅書/當代中國授權）

靈蛇、蘑菇、蝴蝶、小菌人等造型的花燈遍布園區，搭配潺潺的流水聲和動物的鳴叫聲，讓人宛如身處奇妙的山海世界中，感受萬物生機勃發。

此外，為慶祝豫園燈會迎來30周年，園區更首次舉辦「不止燈彩——豫園燈會30年暨中國彩燈藝術展」，以燈、燈會、燈彩串聯歷史，展現豫園30年的燈彩歷程，別具意義。

燈會日期：1月1日至2月12日

四川自貢 歷屆規模之最 邂逅「天下第一燈會」萬千氣象

除了豫園燈會外，每年新春燈會的「重頭戲」，還有擁有上千年歷史的「千燈不夜城」四川自貢燈會。

今年的自貢燈會以「燈賀中華，氣象萬千」為主題，匯聚了全國15個省市共47件精美絕倫的彩燈作品，加上200多組自貢彩燈，上演一場非遺與科技相結合的非凡盛宴。

2025四川自貢燈會，以《白蛇傳》為靈感，打造了一組名為「青城雙姝」的巨型花燈，因其唯美的造型，在網上引發討論。（蟹老闆在路上📸＠小紅書/當代中國授權）

除了傳統元素彩燈，自貢燈會更結合多種國潮及科技元素，像是蒸汽朋克、電競角色Cosplay等，打造出極具動感又新潮的花燈。（蟹老闆在路上📸＠小紅書/當代中國授權）

自貢燈會中，華麗璀璨的花燈，將絲架造型、捆扎技藝等傳統工藝大放異彩。（蟹老闆在路上📸＠小紅書/當代中國授權）

今年的自貢燈會，匯聚了全國15個省市共47件非遺彩燈作品，展示了像是川劇變臉、銅梁舞獅、洛陽魚燈等富有年味的非遺技藝。（蟹老闆在路上📸＠小紅書/當代中國授權）

今年的自貢燈會，以國家盛世盛景為藍本，精心打造7大主題燈區。（蟹老闆在路上📸＠小紅書/當代中國授權）

作為歷屆規模之最，今屆自貢燈會共打造了7大主題展區，無論是傳統非遺元素、仿真動物還是經典國漫、遊戲等IP，通通化身成一座座華麗璀璨的花燈，將絲架造型、捆扎技藝等傳統工藝大放異彩，讓人目不暇給。

燈會日期：1月18日至2月12日

南京秦淮燈會 老門東「靈蛇」盤踞 再現非遺湟源排燈

自六朝以來，南京秦淮燈會一直是備受矚目的春節慶典，集燈展、燈會和燈市於一身，自明代起更有「秦淮燈火甲天下」之譽，一直延續至今。

適逢蛇年，包括夫子廟、老門東在内的秦淮燈會會場，都亮起各式各樣以生肖蛇為主題的大型燈彩，在夜幕下璀璨綻放。

2025南京秦淮燈會 一年一度的南京秦淮燈會，將燈會、燈景、燈市相結合，再現古代萬盞花燈映城南的節日盛景。（戈多@小紅書/當代中國授權）

適逢蛇年，南京老門東到處都能看到造型活潑可愛的小蛇花燈組。（戈多@小紅書/當代中國授權）

華燈初上之時，南京老門東頓時變成一個五彩斑斕的花燈海洋，美輪美奐。（戈多@小紅書/當代中國授權）

生肖蛇燈坐落於老門東街區城牆下，蛇身盤旋繞出「中國結」的形狀，是街區參與秦淮燈會以來最大的生肖花燈。（小帥去哪兒@小紅書/當代中國授權）

南京老門東，「金蛇送財」燈組，「蛇身」由100個錢幣串聯而成，代表着百財聚來。（小帥去哪兒@小紅書/當代中國授權）

今年，國家級非遺湟源排燈再次走進老門東，並於城牆腳下，打造了一座長約22米、高14米的生肖蛇燈，蛇身盤旋繞出「中國結」的模樣，栩栩如生，是歷屆最大生肖花燈。

燈會日期：2024年12月1日至2025年4月30日

西安城牆 文物變花燈 點亮千年古都

説到燈會，又怎可以不提到馳名中外的西安城牆燈會？

西安城牆燈會自1984年以來已成功舉辦了37屆，今年燈會以「乙巳中國年·燈映長安春」為主題，共打造了5大燈區，展現出盛世大唐的繁榮景象及現代西安的蓬勃發展，古今交融，別具特色。

2025西安城牆燈會，各種精美花燈沿着古城牆鋪展開來，蔚為壯觀。（奶糖不甜@小紅書/當代中國授權）

適逢蛇年，又怎麽可以少得了生肖蛇造型的花燈呢？（LuLu的浪漫主義@小紅書/當代中國授權）

登上西安城牆，巨型的拱門福袋彩燈佇立眼前，洋溢着濃濃的年味。（LuLu的浪漫主義@小紅書/當代中國授權）

今年的西安城牆燈會，別具匠心地將38件文物珍寶打造成23組大型花燈，展現千年古都的獨特色彩。（金牛七七＠小紅書/當代中國授權）

今年的西安城牆燈會，別具匠心地將38件文物珍寶打造成23組大型花燈。

包括於河南黃君孟墓出土的「人首蛇身玉佩」、國家級文物「琉璃釉盤蛇玲瓏球」，以及結合各類唐代寳相花紋樣的精美蛇球陶器等，沿着古城牆鋪展開來，將盛唐文化的瑰麗湛露無遺，蔚為壯觀。

燈會日期：1月22日至3月9日

濟南趵突泉 「湖畔雨荷」花燈「抬眸」驚艷眾人

不知大家最近在網絡上，有沒有看過一組戴有華麗頭飾的古風少女花燈，在亮燈的一瞬間睜開雙眼的影片嗎？這便是來自濟南趵突泉迎春花燈會的作品。

趵突泉迎春花燈會，是濟南一年一度的春節盛會，今年以「奔湧如曲·泉城追光」為主題，分別於趵突泉、大明湖、五龍潭等景區，打造3大主題區域。

燈會以超過40組花燈，將新春元素結合濟南泉水文化，展現如詩如畫的視覺盛宴。

2025濟南趵突泉燈會，坐落於大明湖景區的「湖畔雨荷」花燈組，美麗動人。（視覺中國/當代中國授權）

隨着燈光變化，「湖畔雨荷」花燈中的古風少女還會作出擺動眼簾的動作，十分唯美。（視覺中國/當代中國授權）

2025趵突泉迎春花燈會，以「奔湧如曲·泉城追光」為主題，結合濟南泉水文化，打造如詩如畫的視覺盛宴。（封暉@小紅書/當代中國授權）

在濟南趵突泉燈會中，隨處可見以生肖蛇為造型的花燈，憨態可掬，造型十分可愛。（封暉@小紅書/當代中國授權）

今年的濟南趵突泉燈會，融合泉水、詩詞、李清照等元素，展現出齊魯文化的獨特魅力。（封暉@小紅書/當代中國授權）

今次燈會最引人注目的，一定是最先亮燈的巨型「湖畔雨荷」花燈。

花燈靈感來自《還珠格格》中「夏雨荷」一角，花燈高12米，是歷屆燈會中最大的單體造型燈組，唯美浪漫的古風少女形象，搭配隨着燈光擺動的眼簾，在網絡上引起不少討論。

燈會日期：1月29日至2月27日

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：兵馬俑雪條？趵突泉雪條？ 原來都出自這80後設計師之手