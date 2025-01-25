全國5大蛇年燈會 南京「靈蛇」盤踞 「夏雨荷」驚艷大明湖
新春佳節，除了行花市之外，當然不少得去觀賞充滿年味的燈會。2025蛇年將至，全國各地紛紛出不同主題的燈會，包括山海經、非遺技藝、國寶文物等，種類五花八門，多姿多彩！
本篇為大家整理了5個全國特色春節燈會，想趁今個新年小長假去内地旅遊的朋友記得收藏了！
上海豫園續寫《山海經》傳奇 首設燈彩文化藝術展
作為上海最具代表性的新春燈會，今年的豫園燈會繼續續寫「山海奇豫記」的故事，從海洋到叢林，開啟新篇章「叢林篇」，以「萬物美好，眾生奇妙」為主題，盡顯東方神話的浪漫色彩。
2025蛇年豫園燈會，以5大主題場景，呈現生肖蛇與山海林木間白鳥百獸交錯和諧的場景。
靈蛇、蘑菇、蝴蝶、小菌人等造型的花燈遍布園區，搭配潺潺的流水聲和動物的鳴叫聲，讓人宛如身處奇妙的山海世界中，感受萬物生機勃發。
此外，為慶祝豫園燈會迎來30周年，園區更首次舉辦「不止燈彩——豫園燈會30年暨中國彩燈藝術展」，以燈、燈會、燈彩串聯歷史，展現豫園30年的燈彩歷程，別具意義。
燈會日期：1月1日至2月12日
四川自貢 歷屆規模之最 邂逅「天下第一燈會」萬千氣象
除了豫園燈會外，每年新春燈會的「重頭戲」，還有擁有上千年歷史的「千燈不夜城」四川自貢燈會。
今年的自貢燈會以「燈賀中華，氣象萬千」為主題，匯聚了全國15個省市共47件精美絕倫的彩燈作品，加上200多組自貢彩燈，上演一場非遺與科技相結合的非凡盛宴。
作為歷屆規模之最，今屆自貢燈會共打造了7大主題展區，無論是傳統非遺元素、仿真動物還是經典國漫、遊戲等IP，通通化身成一座座華麗璀璨的花燈，將絲架造型、捆扎技藝等傳統工藝大放異彩，讓人目不暇給。
燈會日期：1月18日至2月12日
南京秦淮燈會 老門東「靈蛇」盤踞 再現非遺湟源排燈
自六朝以來，南京秦淮燈會一直是備受矚目的春節慶典，集燈展、燈會和燈市於一身，自明代起更有「秦淮燈火甲天下」之譽，一直延續至今。
適逢蛇年，包括夫子廟、老門東在内的秦淮燈會會場，都亮起各式各樣以生肖蛇為主題的大型燈彩，在夜幕下璀璨綻放。
今年，國家級非遺湟源排燈再次走進老門東，並於城牆腳下，打造了一座長約22米、高14米的生肖蛇燈，蛇身盤旋繞出「中國結」的模樣，栩栩如生，是歷屆最大生肖花燈。
燈會日期：2024年12月1日至2025年4月30日
西安城牆 文物變花燈 點亮千年古都
説到燈會，又怎可以不提到馳名中外的西安城牆燈會？
西安城牆燈會自1984年以來已成功舉辦了37屆，今年燈會以「乙巳中國年·燈映長安春」為主題，共打造了5大燈區，展現出盛世大唐的繁榮景象及現代西安的蓬勃發展，古今交融，別具特色。
今年的西安城牆燈會，別具匠心地將38件文物珍寶打造成23組大型花燈。
包括於河南黃君孟墓出土的「人首蛇身玉佩」、國家級文物「琉璃釉盤蛇玲瓏球」，以及結合各類唐代寳相花紋樣的精美蛇球陶器等，沿着古城牆鋪展開來，將盛唐文化的瑰麗湛露無遺，蔚為壯觀。
燈會日期：1月22日至3月9日
濟南趵突泉 「湖畔雨荷」花燈「抬眸」驚艷眾人
不知大家最近在網絡上，有沒有看過一組戴有華麗頭飾的古風少女花燈，在亮燈的一瞬間睜開雙眼的影片嗎？這便是來自濟南趵突泉迎春花燈會的作品。
趵突泉迎春花燈會，是濟南一年一度的春節盛會，今年以「奔湧如曲·泉城追光」為主題，分別於趵突泉、大明湖、五龍潭等景區，打造3大主題區域。
燈會以超過40組花燈，將新春元素結合濟南泉水文化，展現如詩如畫的視覺盛宴。
今次燈會最引人注目的，一定是最先亮燈的巨型「湖畔雨荷」花燈。
花燈靈感來自《還珠格格》中「夏雨荷」一角，花燈高12米，是歷屆燈會中最大的單體造型燈組，唯美浪漫的古風少女形象，搭配隨着燈光擺動的眼簾，在網絡上引起不少討論。
燈會日期：1月29日至2月27日
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