深圳廣州四大必看蛇年燈會　40組非遺花燈、巨型鳯冠分別在哪？

蛇年將至，大灣區的春節燈會亦陸續上場，迎接新的一年！究竟今年在廣州及深圳有哪些好看又有特色的春節燈會？靈蛇有甚麼不同造型？又有甚麼驚喜的款式？現在就來一趟地鐵直達的蛇年彩燈之旅吧！



深圳「灣區超級燈會」 40組非遺花燈2萬呎燈火秀迎新歲

今年灣區最早開鑼的燈會，必數深圳歡樂海岸的「2025灣區超級燈會」，由2024年12月13日開始至2025年2月16日，橫跨聖誕、除夕、新年、農曆新年、情人節，以至元宵節，每年都是深圳乃至灣區內享負盛名的新春燈會。

2025灣區超級燈會主題為「燈影綽綽，流光溢彩」，有超過40組非遺花燈及2,000平方米（約2萬平方呎）的燈火秀，從沙灘一直延伸到海邊，彩燈數量與燈火秀規模堪稱歷年最多、最精彩、最漂亮的一次！

2025灣區超級燈會以「燈影綽綽，流光溢彩」為主題，正門以一對醒獅迎接遊客，洋溢喜氣洋洋的氛圍。（瀟瀟＠小紅書/當代中國授權）

2025灣區超級燈會以「燈影綽綽，流光溢彩」為主題，正門以一對醒獅迎接遊客，洋溢喜氣洋洋的氛圍。（雪3飛who＠小紅書/當代中國授權）

灣區超級燈會內，到處都看到蛇年造型的花燈，樣子都靈動可愛。（W的世界＠小紅書/當代中國授權）

去年「黑神話 · 悟空」大收旺場，今年灣區超級燈會便有以「大聖歸來」的花燈，造型精細。（W的世界＠小紅書/當代中國授權）

在灣區超級燈會內，每年都有熊貓花燈，賣萌造型可愛。（瀟瀟＠小紅書/當代中國授權）

椰林沙灘變身絕美燈海，多款靈蛇造型萌動可愛，花燈融入非遺元素，璀璨奪目；置身當中，濃厚的年味與傳統文化交融，美不勝收。除了花燈外，場內還有猜燈謎、國風表演、特色小吃，大型投影與音樂交融，為蛇年新歲送上祝福。

深圳歡樂海岸「2025年灣區超級燈會」

日期：2024年12月13日至2025年2月16日

時間：5pm-10pm

地點：歡樂海岸椰林沙灘（深圳南山區白石路東8號）

交通：深圳地鐵9號線「深圳灣公園站」，E出口，步行約4分鐘

深圳文博宮燈會 3萬平方米規模深圳最大

深圳文博宮今年舉辦首屆「2025年文博宮多彩世界暨非遺文化節」，3萬平方米雲集26組巨型花燈組。以面積計，它是今年深圳最大型的新春燈會。

文博宮燈會從傳統花燈到創意燈飾，包括有九色、鹿狐、仙天鵝、高山流水、青花瓷、十二生肖等，匯集多元元素，呈現瑰麗震撼的視覺饗宴。

巨型彩燈有靈蛇賀歲、財神降臨、金龍穿越、水母燈海，還有燈光麥田、夢幻水霧門等等，滿足你對燈會的所有幻想。

深圳文博宮是一座文化創意產業園，集古董字畫珠寶交易中心，藝術館、購物大街、酒占娛樂設施於一身，啟用於2011年11月文博會期間。古典的裝璜令文博宮十分適合舉辦新春燈會。（文博會/當代中國授權）

文博宮內共有30餘組非遺花燈，園內靈蛇造型可愛。（文博會/當代中國授權）

文博宮除了花燈好看外，還有非遺古風市集，還有好逛好吃好拍的古風廟會。（文博會/當代中國授權）

文博宮內國潮文創美物及特色美食匯合，是新春期間賞燈逛街的好去處。（文博會/當代中國授權）

場內還有漢服巡遊、非遺傳承人演繹非遺舞火龍、川劇變臉傳奇等等表演，在夢幻的光影中同賀新春。

深圳文博宮「2025年文博宮多彩世界暨非遺文化節」

日期：2024年12月28日至2025年2月23日

地址：深圳市龍崗區布吉街道鳳凰社區西環路88號

地鐵：搭乘地鐵5號線到長龍站A出口步行約1.4公里

廣州越秀公園燈會 巨型鳯冠必打卡

廣州越秀公園迎春花燈會是廣州春節期間的傳統盛事，已有60多年歷史，今年「2025廣州新春燈會」於2025年1月16日至2月16日舉行，現時園內已陸續掛上彩燈，巨型裝置在晚上亦已開始進行測試，現在就來先睹為快。

廣州越秀公園每年舉辧的「廣州新春燈會」都是廣州最多人逛的新春熱點之一。（photography C.Lee/當代中國授權）

今年的燈會橫跨公園的正門、太門及北門三大區域，串聯10大主題展區賞燈區域，形成一條豐富多彩的觀燈路線。正門有一座巨型的鳳冠燈組，以及百米長的錦鋰帶，帶你走進夢幻的光影古世界；在北門則有由巨型詩詞書卷打造而成的詩詞大道，帶你探尋古文化。

園內有多家廣府食店，是賞燈以外的美食熱點。

越秀公園「2025廣州新春燈會」

日期：2025年1月16日至2月16日

地點：廣州越秀公園

交通：乘坐地鐵2號線到【越秀公園站】，從B1出口步行即可到達

廣州南沙首辦「粵港澳大灣區燈會」 史上最大 創多個全國第一

除了傳統的越秀公園燈會外，今年廣州迎來史上規模最大的新春燈會，就是位於南沙的為「粵港澳大灣區燈會」，於1月22日隆重登場。

燈會由廣州南沙主辦，這是大灣區史上最大的「超級燈會」，將聯動北京「京彩燈會」同日啓幕。

廣州南沙首次舉辦大灣區史上最大的燈會，聯動北京「京彩燈會」同日啟幕，無論規模、展出時間、燈組都是全國最大的，實在令人期待。深中通道南沙線已通車，不妨趁春節假期走一趟。（廣州新聞網/當代中國授權）

它是目前國內展期最長、規模最大、燈組最多、參與城市最多的「超級燈會」，將創下多項「全國之最」。首先，是燈會展期特長，由1月22日持續舉辦至3月30日，長達68天。

在規模方面，燈會結合兩大非遺主題，以「光耀神州華彩灣區」為主題，將中國春節這一「世界非遺」與四川自貢燈會這一「國家非遺」結合，集合現代科技與光影藝術，呈現大灣區的時代面貌。燈會串聯南沙灣多個景區，包括蒲洲花園、天后宮景區和濱海公園3大旅遊景區，主遊線路廣及3公里，聚合大灣區11個城市的元素，由一千多名非遺工匠精心打造而成。

這次燈會是大灣區史上玩法最多的一次燈會，有218組燈景、20萬件彩燈掛飾、2,000多種特色美食、1,000多款年貨商品、1,000多場演出活動等。燈會場內還在建設中，但一系列效果圖已率先亮相，震撼場景令人期待。

悟空造型燈景效果圖逼真，實在令人期待「2025粵港澳大灣區燈會」的來臨。（網上圖片）

將在南沙舉行的粵港澳大灣區，燈組規模巨大，圖為簪花女神燈景效果圖。（網上圖片）

2025粵港澳大灣區燈會

日期：由1月22日至3月30日

地點：廣州南沙濱海公園（西門）和蒲州花園（正門）

交通：廣州地鐵4號線「南橫站」或「南沙客運港站」下車

隨着大灣區交通愈發便利，趁春節假期不妨北上欣賞新春燈會，感受年味，齊度新歲！

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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