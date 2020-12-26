中科院團隊南海發現神秘喙鯨　屬全球首次清晰目擊活體

中國科學院深海科學與工程研究所（以下簡稱「深海所」）研究員李松海研究團隊，近日在《Integrative Zoology》期刊在線發表研究論文，分析研究了去年4月至5月該團隊在南海北部海域開展深潛及遠海鯨類科考任務時目擊到的三頭神秘喙鯨，初步判斷可能是銀杏齒中喙鯨或德氏中喙鯨。

據介紹，不論是銀杏齒中喙鯨還是德氏中喙鯨，此前人類在海上從未確切看到過牠們的活體個體，對其了解僅來自於數頭擱淺屍體。李松海研究團隊稱，此次發現是全世界對海上銀杏齒中喙鯨或德氏中喙鯨活體個體的首次清晰目擊。論文更描述了牠們體色、疤痕圖案及其水面行為。

資料顯示，喙鯨是鯨目齒鯨亞目喙鯨科動物的統稱，目前共計6屬22種，約佔已知現存鯨類物種的25%。喙鯨主要生活在深海水域，其神秘之處在於可能還有潛在的新物種未被發現，以及其活體在野外難以被觀察到。

ind#1和ind#2個體表現出相似的體色模式。(李松海供圖）

深海所研究團隊在南海目擊到的三頭喙鯨體型相似，視覺上體長有4.5至5米。研究人員認為，儘管在本次研究中收集到的照片數據質量相對較高，但由於物種之間在體色模式和疤痕模式上存在高度相似性，因此他們無法對活體銀杏齒中喙鯨和德氏中喙鯨進行準確分類。

在不同光照條件下拍攝的ind#1前部的照片。照片顯示，癒合的達摩鯊咬痕中很少有典型的白色癒合疤痕（見左圖中的白色)，而大多數癒合的疤痕與周圍皮膚的顏色相同（見右圖中小的圓形腫塊） 。（ 李松海供圖）

據悉，今年11月17日，環保組織「海洋守護者協會」（Sea Shepherd）在墨西哥聖貝尼托群島以北100英里處，也目擊到了3頭神秘喙鯨出現在附近海域。經研究後相信是新的品種，目前科研人員正分析牠們的DNA。

「海洋守護者協會」發現相信是新品種喙鯨。（Simon Ager/Sea Shepherd）

（海南日報/中國科學報）