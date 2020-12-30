康熙帝統一台灣始末：和統無望　被迫武統

鄭成功收復台灣後，清廷為了防止內地民眾與鄭成功抗清勢力聯繫，實行海禁，兩岸從此陷入對峙狀態。對佔據台灣的鄭氏政權，清廷的本意是力主和平統一，並與鄭氏進行了持續十多年的和平談判，幾多波折，但和平統一毫無結果。耐心等待多年，直到時機成熟後，康熙帝最終決定對台動武。

康熙二十二年（1683）施琅率兵20,000餘人，乘戰船200餘艘出征澎湖，擊沉鄭軍戰船159艘，鄭軍死傷12,000人，浮屍遍海，劉國軒僅率31艘戰船逃回台灣。圖為澎湖海戰圖。（台灣歷史博物館）

順治十八年（1661），康熙帝即位不久，奉南明為正朔的鄭成功率軍橫渡台灣海峽，次年擊敗荷蘭侵略者，收復台灣。五個月後鄭成功病逝，內部發生權力鬥爭。清廷乘機派使者企圖說服鄭成功之子鄭經歸降。鄭經為了減輕壓力，交出南明皇帝賜給的敕書、印璽。清廷要求台灣人遷回內地、剃髮易服，但鄭經拒絕。

康熙二年（1663）清朝出兵攻打鄭氏在大陸的最後一個據點廈門，並乘勝出征台灣，在海上突遇颱風，船隻沉沒，無功而返。

康熙六年（1667）清廷派總兵孔元章赴台灣招撫，答應鄭經如歸順，可封「八閩王」，但鄭經拒絕招撫。

康熙八年（1669）康熙帝逮捕權臣鰲拜正式親政後，又派刑部尚書明珠南下福建，主持對台和談，令興化府知府慕天顏赴台，宣示招撫之意。清廷作出重大讓步，允許鄭氏封藩，世守台灣。鄭經則提出：「苟能照朝鮮事例，不削髮，稱臣納貢，尊事大之意，則可矣。」康熙帝答覆：「若鄭經留戀台灣，不思拋棄，亦可任從其便。至於比朝鮮不剃髮，願進貢投誠之說，不便允從。朝鮮系從未所有之外國，鄭經乃中國之人。」康熙帝反對台灣成為獨立於中國之外的國家，故談判破裂。

康熙十二年(1673)，清朝發生三藩之亂後，鄭經乘機進攻福建、廣東。轉戰數年，孤軍難支，康熙十九年（1680）退回台灣。清廷再次爭取和談，福建總督姚啟聖派副將黃朝用赴台。鄭經要求「請照琉球、高麗外國之例，稱臣奉貢，奉朝廷正朔，受朝廷封爵」，而康熙帝不同意台灣比照琉球、高麗之例，認為「台灣人皆閩人，不得與琉球、高麗比」，和談又無結果。

持續十多年的和平談判並未能改變海峽兩岸的對峙局面。康熙帝最終認識到，以純粹的和平方式解決台灣問題的可能性是不存在的，要實現統一，必須訴諸武力。

康熙二十年（1681），兩岸情勢發生逆轉，出現了有利於清朝而不利於台灣鄭氏的變化。這一年，清朝徹底平定三藩之亂，而台灣因鄭經病逝再次引發史稱東寧之變的權力鬥爭，其子鄭克塽繼位，民心逐漸渙散，實力大不如前。次年，清廷討論如何解決台灣問題，很多人反對武力攻台。而康熙帝認為時機已到，便作出武力統一台灣的決策，並起用鄭氏降將施琅擔任福建水師提督，準備攻台。

康熙二十二年（1683）施琅率兵二萬餘人，乘戰船二百餘艘出征。在歷時七晝夜的澎湖海戰中，鄭軍大敗，浮屍遍海。澎湖失守，台灣失去最後一道屏障。鄭氏極為恐慌，有人主張投降，有人主張死守，有人主張撤往呂宋（今菲律賓呂宋島）。

施琅沒有趁勢發兵攻台，而是進行政治爭取工作，優禮相待被俘台灣兵將，並賞給銀米。傷殘者醫治之後釋放回台，令他們宣示招撫之意。一時間，台灣民眾「莫不解體歸心，唯恐王師之不早來」。與此同時，施琅上疏清廷，建議招撫鄭氏，康熙帝傳旨同意。鄭克塽無力抵抗，決定投降，施琅率軍登錄台灣，台灣遂吿統一。