【多圖】唐「九成宮」遺址考古　發現疑似唐高宗與武則天寢殿

隋仁壽宮唐九成宮遺址位於陝西麟遊縣，是隋唐時期皇帝避暑離宮遺址。中國社會科學院考古研究所專家在該處的4號殿遺址，發掘出隋唐兩代宮殿建築基址及500餘件各類遺物，經推斷4號殿可能為唐高宗與武則天寢殿。

隋仁壽宮唐九成宮4號殿遺址航拍照片。（中國社會科學網）

據介紹，隋仁壽宮唐九成宮這一宮殿群始建於隋開皇十三年（公元593年），初名「仁壽宮」，後幾經維修更名，以「九成宮」為名沿用至今。唐文宗開成元年（公元836年），因遭暴雨洪水，九成宮大部分宮殿被沖毀。因隋文帝楊堅、隋煬帝楊廣、唐太宗李世民、唐高宗李治及武則天曾多次在此避暑，這裡也留下了《九成宮醴泉銘碑》《萬年宮銘碑》等眾多珍貴文物。

據新華社報道，中國社會科學院考古研究所於去年4月至今年8月對隋仁壽宮唐九成宮4號殿址進行科學發掘，實際發掘約2300平方米，出土石香爐、銀簪子、玻璃質殘渣、鎏金乳釘、錢幣及陶瓷器各類遺物500餘件。

隋仁壽宮唐九成宮遺址考古現場（點圖放大）：

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考古發掘領隊李春林介紹，發掘表明4號殿的殿基明顯可分隋唐兩期，其中唐代部分疊壓在隋代部分之上。隋代殿基主要由散水、基台台壁和內裏夯土組成，散水和台壁皆為石材砌築，同類石材切割整齊、打磨光滑，體現了工程的嚴格管理和要求。

4號殿唐代增建部分以隋代石構殿基為基礎，對殿基和慢道整體抬升加高，殿面柱礎石尚存有14塊，皆為方座覆盆式，從現存柱礎分析，唐代殿面東西38米、南北25米，面闊九間，進深三間，是一座殿基高4.2米的高等級台式殿堂建築。

結合此次考古發掘成果和文獻記載，李春林推斷，4號殿極有可能是唐高宗與武則天曾在此避暑的寢殿。他還指這次考古發掘為研究隋唐時期建築藝術提供了實物資料，也對了解認識九成宮的形制佈局、歷史沿革和廢棄變遷等過程提供了確切的信息。

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