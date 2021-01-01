2021新年圖輯｜武漢疫後重生人頭湧湧　兩岸慶典熱鬧對照海外沉寂

昨晚（2020年12月31日）是跨年夜，受新冠肺炎疫情影響，今年兩岸各地的慶祝場面皆較往年冷清，多地更是直接取消了跨年活動，民眾亦紛紛取消了元旦出遊的計劃。然而在去年初因疫情大爆發引發全球關注的湖北武漢市，卻出現一幕幕人群擠滿街道慶祝2021年到來的場面，彷如疫後重生。台灣方面，台北市保留跨年活動，101大樓進行了長達5分鐘的跨年煙火秀，絢爛奪目。

照片顯示，雖然在疫情陰霾下仍然罩不離口，但依然無阻大量武漢市民在街頭感受跨年氣氛，更有活動通過釋放氣球來慶祝，場面熱鬧。而當日武漢軌道交通線網客運量達到397.88萬乘次，是去年3月28日恢復運營以來的最高值。在跨年夜，武漢地鐵連續運營達21小時，共開行列車4230列次，運力達到幾年前跨年夜當日水平。

這與去年封城期間的死氣沉沉，以及其他仍因疫情嚴峻，故舉行較小規模慶祝活動的地區形成鮮明對比。例如在日本東京，以往澀谷車站對開都會有逾10萬人聚集參加跨年活動，今年因為疫情，活動宣告取消，大型廣告牌更提早「熄燈」，鐵路也不提供通宵列車服務。在法國，因應疫情嚴峻，政府為防民眾聚集更是決定下達宵禁令，禁止民眾在12月31日晚上8時至1月1日早上6時期間外出。

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而在防疫工作備受外界讚譽的台灣，今年台北101跨年煙火秀以「愛」為主題，全新推出「360度立體特效輪狀煙火」，是全球第一個在高樓架設的煙火設施，打造出四面立體煙火噴射的效果，並以雙色花束煙火劃出愛心弧線。

煙火秀共斥資2500萬元新台幣（約698萬港元），發射1.6萬發煙火，總長300秒。此外，今年跨年主秀音樂首度呈現由國際級配樂大師林強授權的經典名曲「向前走」，並邀請「小男孩樂團」重編重錄、重奏重唱，結合煙火秀鼓舞社會迎接充滿希望的新年。

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雖然有令人鼓舞的例子，但疫情下繼續進行各種防疫限制才是常態。去年底，內地文化和旅遊部市場管理司司長劉克智已明確指出，就元旦、春節假期暫不恢復旅行社和在線旅遊企業出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務，同時繼續執行「75％」政策，即景點接待遊客量不超過最大容納量的75％，劇院等演出場所觀眾不超過座位數的75％，上網服務場所，歌舞娛樂場所，遊藝娛樂場所接納消費者不超過核定人數的75％。

而多地亦不舉行或取消跨年活動，例如廣州塔不舉行任何形式的大型倒數活動；中央電視塔景點取消跨年燈光秀活動；北京戒台寺景點取消跨年敲鐘祈福活動；哈爾濱冰雪大世界取消跨年夜演藝活動及煙花燃放；南京雞鳴寺不古董撞鐘；深圳世界之窗取消煙花表演；2021年1至3月，長沙橘子洲沒有彷古煙花燃放活動等。

為免白跑一趟，不少民眾已取消元旦出遊計劃，如北京有網民指本來元旦報了團想去山西看古建築，結果因為疫情被迫取消行程，「只能在家裡蹲了」。與此同時，據攜程數據卻顯示，2021元旦「跨年跟團遊」均價為1800元（人民幣．下同），較去年便宜25％；去哪兒數據顯示，國內機票均價在元旦期間便宜近2成，不少熱門航線均價較去年便宜200至300元，其中北京至三亞航空公司在12月31日的最低裸票票價只需760元，相當於全價經濟艙的2.5折。

（綜合報道）