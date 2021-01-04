河南出土隋代漢白玉石棺床墓　祆教佛教雕刻見證絲綢之路歷史

近日，考古人員在河南安陽市龍安區一處小區建設工地發現了一座規模較大、布局嚴謹的隋代漢白玉石棺床墓，石棺床雕刻有具濃厚的祆教和早期佛教風格的圖案，對研究民族及宗教融合具有重要意義。

隋代漢白玉石棺床墓及隨葬品（點圖放大）：

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墓誌顯示，該墓是隋開皇10年（公元590年）麴慶夫妻合葬墓，墓葬的形制為磚室石棺床墓。墓主人麴慶為隴西北平人，在此前史書並無記載。

據考古人員介紹，石棺床各部分均雕刻有圖案，包括瑞獸、神像、聖火壇等，所刻圖案紋飾多有貼金和彩繪，各種圖案具有濃厚的祆教風格和早期佛教風格。圍屏圖案刻有墓主日常生活場景和宗教典故；正面兩處壺門內各刻有一瑞獸，壺門兩側刻有手持樂器人物；石棺床兩端各雕刻有一神王。

祆教即瑣羅亞斯德教，是古代波斯帝國的國教，中國史稱祆教、火祆教、拜火教。根據資料，北魏時（386年－534年）祆教傳入中國，北魏的靈太后曾率領宮廷大臣及眷屬幾百人奉祀火天神。

專家：再次證明安陽地區為絲綢之路重要起點之一

安陽市文物考古研究所所長孔德銘表示，鄴城（今河北省邯鄲市臨漳縣境）、安陽地區是公元3世紀至6世紀重要的政治、軍事和文化中心，以麴慶墓為代表的與絲綢之路相關的大量重要遺址和文物的發現，再次證明了鄴城、安陽地區是絲綢之路在東方的重要起點之一。

孔德銘又稱，以墓主人麴慶為代表的麴氏家族深受歐洲、西亞、中亞等文化影響，「墓內石棺床及數十幅佛教、祆教色彩深厚的浮雕圖案的發現，是絲綢之路上東西方文明交流互鑑的歷史見證」。

這是隋代漢白玉石棺床墓內出土的石俑。（新華社）

麴慶墓早期曾遭盜掘，但墓葬殘留隨葬品仍然較為豐富，出土日用瓷器、素燒瓷模型、素燒瓷俑、素燒瓷鎮墓獸、石俑等各類文物共計120餘件。這些文物做工考究、造型精美，具有極高的研究價值。

此外，墓內還出土了數量大、種類多、製作精美的相州窯白瓷器。孔德銘表示，這展示了隋代安陽相州窯高超的瓷器燒製水平，填補了相州窯瓷器研究的空白，為中國白瓷的起源與發展提供了寶貴的實物資料。

（綜合報道）