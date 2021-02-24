河南90後女生做壽衣模特兒爆紅　索性包辦設計送逝者最美一程

撰文： 東方手藝人 最後更新日期： 2021-02-24 07:04

在好幾個月之前，藝君寫台灣的一家百年紙紮店的時候，本來還有點擔心，這個話題還有裏面的一些圖片，會不會略微引起閱讀不適。結果完全是我想多了！我收到了很多人在後台留言分享了自己對這些傳統儀式的好奇和尊重。

所以，當藝君看到#95後女生做壽衣模特這個話題，被大家熱議上微博熱搜第一的時候，就覺得，剛好可以藉著這個河南姑娘的故事，再來聊一次那些曾被我們忌而不談卻終歸會要面對的生命最後一程的隆重儀式。

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曾有老外在一場中國紙紮展覽上感嘆道：中國人對死亡的想法太浪漫了！如果不把死亡當做是生命的對立面，而是每一個生命的最後一程，或許就會有越來越多的人看到這個儀式背後的「浪漫」。

其實藝君覺得親友的反應不算難理解，如果大家都覺得這只是一份普通常見的工作的話，那麼賽男也就不會被討論上熱搜了。對於壽衣模特這份職業，你怎麼看呢？藝君期待留言區看到每一種理解。

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