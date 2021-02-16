「鳥中大熊貓」青頭潛鴨現身雲南　極度瀕危全球僅約1500隻

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-16 19:07

中國地大物博，是全球擁有野生動物種類最多的國家之一，更高度重視生物多樣性保護。近日，被譽為鳥中「大熊貓」、國家一級保護動物青頭潛鴨首次現身雲南騰沖，讓騰沖北海濕地物種名錄又添加一位新成員。

中國新聞網報道，有觀鳥愛好者周日（2月14日）在騰沖北海濕地觀鳥拍攝時，發現一隻類似青頭潛鴨的雀鳥。經中科院昆明動物所專家鑑定，確定為國家一級保護動物青頭潛鴨，為今年1月在保山隆陽青華海被發現後，再次於雲南現身。

青頭潛鴨（學名：Aythya baeri）屬極度瀕危珍稀鳥類，被列入《世界自然保護聯盟》（IUCN）2013年瀕危物種紅色名錄極危物種，早於2000年8月就被列入國家林業局《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》。據2020年全國青頭潛鴨越冬期同步調查結果顯示，青頭潛鴨數量僅約1500隻。

去年2月，青頭潛鴨曾現身雲南保山市青華海國家濕地公園：

青頭潛鴨對遷徙和棲息環境要求極高，主要棲息在水流緩和、水生植物較為豐富的湖泊、水塘和沼澤地帶，平時喜歡與鳳頭潛鴨或其他野鴨混群，潛入水中取食各種水草的根、葉、莖和種子。青頭潛鴨常能在沿海地區見到，遷徙季節和越冬季節常集成規模約十餘隻到上百隻的小群。

（中國新聞網）