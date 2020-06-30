「螺螄」擬被列入國家二級保護動物名錄　廣西名物螺螄粉成絕響？

國家林業和草原局近日發布國家重點保護野生動物名錄的徵求意見稿，其中可發現「螺螄」被列入國家二級保護動物名錄，引來不少民眾關心廣西柳州特色風味小吃螺螄粉，會否自此成為絕響。 內地傳媒引述專家的說法指，事實上被列入保護名目的螺螄，與日常吃到的螺螄是完全不同的物種，不用擔心螺螄粉被影響。

擬被列入名錄中的「螺螄」屬於田螺科、螺螄屬，拉丁文學名為「Margarya melanioides」。（網上圖片）

廣西水生野生動物救護中心副研究員王大鵬指，擬被列入名錄中的「螺螄」屬於田螺科、螺螄屬，拉丁文學名為「Margarya melanioides」，主要生長在雲南省的高原湖泊，下分有6個種，其分類地位及科學價值，堪稱是軟體動物中的「大熊貓」，「別説吃了，可能一般人連見都見不到。」

報道又指，日常吃到的螺螄是一種俗稱，實際上是中華圓田螺及環棱螺。螺螄粉的湯主要是用被稱為「石螺」的環棱螺熬製而成，螺螄粉的配菜螺螄肉則是中華圓田螺，「現在做螺螄粉的螺主要是靠天然水域的人工捕撈和養殖，我們廣西近幾年也在大力發展養殖螺産業，螺螄粉的生産和食用完全不受名錄的影響。」

螺螄粉是廣西柳州特色風味小吃，相當受當地民眾歡迎。（中新社）

知名生態科研保護機構北京青野生態負責人刁鯤鵬亦稱，這些螺螄不太可能會瀕危或者受到威脅，不但數量非常龐大，而且適應力極強，在各種各樣的水質中都能生存，「即便是有一些污染，水質環境差一些這類螺的生存都沒有問題。」

（綜合報道）