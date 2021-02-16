杭州動物園喜迎珍稀幼獸　國寶級金毛「牛寶寶」有何來頭？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-16 20:07

牛年喜迎牛寶寶，相信是一眾父母最期待、開心的事。杭州野生動物世界在年初四（2月15日）就迎來一隻金毛羚牛「牛女」，也是該園成功繁育的第4隻金毛羚牛。園方指，近期將在網上徵名，誠邀廣大民眾為牛寶寶改名。

金毛羚牛寶寶全身深褐色，額頭有小撮白斑。（微博）

初生的金毛羚牛寶寶全身深褐色，額頭有小撮白斑，其母一直在旁保護，寸步不離。杭州野生動物世界飼養員施會琴介紹，牛寶寶的毛色會隨着成長而逐漸轉變為金黃色，直到一周歲後，就能像牠的父母一樣金光閃閃。

金毛羚牛是高山動物，天性喜愛攀爬，屬於國家一級保護動物，與大熊貓、金絲猴和朱鹮並稱為中國四大動物國寶。杭州野生動物世界獸醫院院長、動物研學專家劉建勳介紹，為了模擬金毛羚牛的野外生活環境，園方在展區內特別設置一座石山，讓牠們每天都能攀岩健身和撒歡。

此外，園方為金毛羚牛的日常飲食準備各種樹葉、青草、苜蓿草，並配有精飼料，額外提供水果和鹽磚，以補充維生素、礦物質和微量元素，滿足牠們的身體所需。據了解，加上剛出生的牛寶寶，杭州野生動物世界共有7隻金毛羚牛。

羚牛又稱為扭角羚、牛羚、金毛扭角羚等，體形粗大，是一種在喜馬拉雅山東麓密林地區的大型牛科食草動物，分布於中國西南、西北及尼泊爾、不丹、印度、緬甸。羚牛是不丹的國獸，被稱為塔金（Takin）。由於產地不同，毛色由南向北逐漸變淺，並分為4個亞種，包括高黎貢羚牛、不丹羚牛、四川羚牛、秦嶺羚牛，數量稀少，中國僅存數千頭。

（中國新聞網）