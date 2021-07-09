日本紀錄片拍下極珍貴40年前中國美食　活吃昆明魚、燒熊掌成絕響

撰文： 狂丸科學 最後更新日期： 2021-07-09 08:00

幾年前，央視《舌尖上的中國》紀錄片，讓大家見識到了中國飲食文化的博大精深。而最近狂丸翻出的這部早在幾十年前，日本攝製組來到中國拍攝的紀錄片《中國之食文化》，雖然畫面風格古早，但內容相當有趣，記錄下了當時中國人的街頭小吃、家常便飯以及頂奢硬菜。

日本人對待這個紀錄片還是相當認真的，策劃是以「萬字醬油」聞名的食品公司：龜甲萬株式會社；拍攝則由紀錄片團隊岩波映畫製作所負責。當年，這部紀錄片還曾在日本飛往中國的飛機上放映，向來華遊客介紹中國飲食文化，宣傳效果拉滿了。

日本攝製組來到中國拍攝的紀錄片《中國之食文化》豆瓣獲9.3高分。（豆瓣截圖）

由於技術原因和時代審美，模糊樸素的畫面跟今天的精緻美食濾鏡無法相提並論，沒有打光，色彩不夠鮮豔，但，是不是想立刻擁有一台能聞味兒的手機？

更加沒想到的是，狂丸雖身為吃貨，但這部片子裡，竟然還有不少之前沒吃過的菜……

蛤蟆鮑魚你聽過嗎？看看數十年前中國美食的珍貴紀錄（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

看到這裡你可能會有點疑問：好傢伙，幾十年前我怎麼沒有這樣的生活水平？

是的，其實以上的菜式，都來自故宮附近的仿膳飯莊，顧名思義，仿的是御膳房，最初也的確是清宮中的御廚開辦，這就是傳說中的宮廷菜。

而狂丸沒吃過的菜式還不止上面那些，頤和園中的聽鸝館，在這次拍攝中也使出了看家的功夫……（點圖繼續閱讀）👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

當然，攝製組不能全在北京呆著，其他城市的特色菜也沒落下（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 22 + 22 + 22

地大物博的中國，飲食文化也是多種多樣，幾集紀錄片只是管中窺豹。

不過，推薦正在忙著想今晚吃什麼菜的人們，來這裡找找思路：這些不夠精美的畫面，如實記載了那個年代的風貌，那是父母輩真實的曾經，也是很多人記憶中的家鄉味道。

地大物博的中國，飲食文化也是多種多樣，幾集紀錄片只是管中窺豹。（《中國之食文化》影片擷圖）

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