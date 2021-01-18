點讚認同「泡菜是韓國文化」留言　韓美女吃播主被控辱華終要道歉

除了旅遊、美食之外，近幾年在美食YouTuber界竄起一系列「吃播」的風潮，也就是一邊開著直播一邊品嚐美食，看了格外療癒。南韓就有一位吃播主Hamzy擁有529萬訂閱，甚至紅到大陸，在大陸平台上開設帳號分享吃或日常，她也積極學習中文跟粉絲溝通，只不過近日卻因為點讚留言，被陸網直指「辱華」，出面道歉滅火依舊止不了血，引起熱議。

韓國吃播主Hamzy「辱華」事件始末：

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南韓吃播YouTuber Hamzy頻道有高達529萬名追蹤者，特色就是從不會在鏡頭前說話，聲音只有吃東西的ASMR，加上她總會親自料理，日常且親民的作風吸引許多觀眾追捧，而在她的影片中也常常可以看到一些當地美食，只不過近日卻因為泡菜以及包飯的吃播影片遭到攻擊。

據了解，Hamzy平常總會點讚自己YouTube底下的留言，或許沒有看清楚文字，她點讚過的留言中出現了對於大陸網友的一些謾罵字眼，例如「有人說包飯文化是大陸的，看了真生氣」、「大陸人居然說包飯文化是自己的」等，在引起大陸粉絲不滿後，她也立刻在微博發文道歉，解釋自己本來就常常按讚留言，本意並非「辱華」，更澄清自己相當尊重大陸的飲食文化。

怎料，Hamzy在微博上道歉後，反而引起南韓粉絲憤怒，紛紛到她的頻道上留言「看到妳的道歉文了，所以是為了錢拋棄國家嗎」、「妳難道不愛韓國了嗎」等，她也火速回應「因為大陸人一直罵，所以經紀公司要求我道歉，我當然認為泡菜、包飯是南韓文化，連引起爭端都覺得非常無言」，想不到在YouTube的這一段發言，又被大陸網民截圖放上微博，再度點燃戰火。

對此，Hamzy再度被大陸網友罵爆，認為她一方面道歉，另一方面又抱持「泡菜、包飯是南韓文化」，根本就是雙面人，紛紛攻擊她「辱華」、「道歉有個屁用」、「失望透頂，滾」等等，加上16日晚間她開啟直播向大陸網友道歉，過程中翻譯人員使用了「놈」一詞，其中有傢伙的意思，被大陸網友認為有貶低、污辱的嫌疑，不但沒有止血，甚至還掀起另一波怒火，導致她目前在大陸平台的粉絲人數瘋狂下跌，在陸網以及韓網上都引起熱議。

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