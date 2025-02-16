歌手詩琳疑因腦膜炎病逝終年20歲　完美中文唱《月牙灣》片段瘋傳

在內地發展的烏茲別克歌手詩琳‧阿卜杜拉耶娃（Shirin Abdullaeva）於2月15日因病去世，終年20歲，死訊廣受網民廣注，一度登頂微博熱搜榜。有內媒引述烏茲別克媒體報道稱，詩琳因腦膜炎去世。



烏茲別克歌手詩琳。（網絡圖片）

烏茲別克歌手詩琳。（網絡圖片）

烏茲別克歌手詩琳因病去世。（網絡圖片）

詩琳的經紀人發訃文指，詩琳在烏茲別克經多日搶救治療不幸因病逝世，但並未透露去世病因。內媒《現代快報》引述烏茲別克媒體報道稱，詩琳因腦膜炎去世。

流行性腦膜炎病死率超過10%

內媒《生命時報》報道指， 腦膜炎是一種中樞神經系統疾病，常見症狀是發燒、頭痛和頸部僵硬，還可能出現精神錯亂、嘔吐、畏光或無法忍受大聲的聲響、癲癇發作、嗜睡或難以醒來、癱瘓、關節疼痛、皮疹等。

腦膜炎可以在幾個小時內發作，如果不及時就醫，可導致嚴重的後果。以流行性腦膜炎為例，流行性腦膜炎感染後發病進展非常迅速，發燒、頭痛、嘔吐和皮膚出血是典型症狀。流行性腦膜炎病死率高（超過10%），在目前內地法定報告的傳染病中，病死率排序前5位。

詩琳曾和王霏霏合作演唱《月牙灣》。（影片截圖）

詩琳曾和王霏霏合作演唱《月牙灣》。（影片截圖）

詩琳曾和王霏霏合作演唱《月牙灣》。（影片截圖）

詩琳病逝的消息廣受網民關注，一度登頂微博熱搜榜。詩琳曾在央視節目《美美與共》上和王霏霏合作演唱《月牙灣》，不少網民發出片段以作悼念。有網民感嘆：「她唱歌特別好聽，中文講得非常好，還是清華大學的留學生。」

詩琳。（微博）

根據資料，詩琳是歌手、演員，會四國語言，有「中亞天籟」的美譽。詩琳能說一口流利的中文，作為歌手曾參加央視多次大型晚會，在中烏文化交流活動上十分活躍。

詩琳大年初一上春節晚會表演。（微博）

烏茲別克歌手詩琳。（網絡圖片）

今年大年初一，詩琳參加錄製了央視全球華人華僑春晚，在後台體驗了英歌舞，用烏茲別克語和中國的觀眾拜年，作為嘉賓亮相《春節話年俗》節目。此外她還參演了騰訊綜藝《讓我來唱》。

此外，詩琳去世前在清華大學社會科學學院攻讀本科學位。