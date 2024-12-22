｢中國爵士樂教父｣劉元逝世終年64歲　為崔健樂隊薩克斯手元老成員

據內地樂隊經紀人、音樂博主遲斌消息，被譽為「讓薩克斯在中國發聲的先驅」中國薩克斯演奏家、作曲家、崔健樂隊薩克斯手劉元因患癌症於12月22日淩晨離世，終年64歲。劉元與崔健等共同創建了最早的內地搖滾樂隊，他也是中國爵士樂的代表人物。



公開資料顯示，劉元出生於1960年，1979年畢業後直接加入了當時全中國最年輕的北京歌舞團。1984年與崔健等七人共同組建了「七合板」樂隊，在樂隊中擔任薩克斯手，並發行了中國樂隊的第一張專輯。

「中國爵士樂教父」劉元逝世。

2008年「超越那一天」賑災演唱會演出的劉元（左紅衣）和崔健。（視覺中國）

1986年，劉元又參與了ADO樂隊的組建，第二年ADO開始與崔健合作。1989年，《新長征路上的搖滾》這張中國內地第一張原創搖滾樂專輯正式發行。

內媒報道稱，劉元是中國傑出的薩克斯演奏家、作曲家，也是中國現代音樂的重要推動者之一，對中國搖滾樂的發展產生了深遠影響。他的演奏風格融合了爵士、搖滾與民間音樂元素，極富個人特色，被譽為「讓薩克斯在中國發聲的先驅」，和「中國爵士教父」。他不僅推動了中國爵士樂的發展，還為音樂界培養了眾多人才。

今年11月4日，中國爵士樂的盛典在上海舉行，劉元榮獲「終身成就獎」，因身患癌症，劉元不能到場領獎。當時崔健上台代領表示，「這是一個非常大的遺憾，劉元不能親自到場。」希望在場觀眾和音樂家們為劉元加油，期望他早日康復。