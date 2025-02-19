雪山滑雪、浸溫泉　南方最適宜冰雪旅遊的地方是哪？

四川，以往作為旅遊目的地聞名，大多是因為美食或大熊貓。實際上，四川是全球低緯度冰雪觀光旅遊資源最富集的地方之一，也是中國南方最適宜冰雪運動和冰雪旅遊的地方之一。



大熊貓正在玩雪。（中新網）

西嶺雪山。（中新網）

2024年12月，文旅部公布12條冰雪旅遊精品線路，四川省 「蜀山冰雪·安逸四川 」線路入選，這條線路從成都市—樂山市—雅安市—阿壩州，沿線有西嶺雪山、畢棚溝、四姑娘山等冰雪旅遊點，以及眾多特色冰雪活動。

由於地形地貌豐富，四川的雪也千姿百態，無論是冰晶懸掛的冰川森林，還是光輝熠熠的日照雪山，都能讓遊客沉醉其中流連忘返。而在雪山下的公園城市成都，人們便可以實現家門口的 「雪山自由 」。

王崗坪雪景。（中新網）

峨眉山溫泉。（中新網）

位於成都大邑的西嶺雪山，是首批入選的國家級滑雪旅遊度假地。今年1月16日，西嶺雪山新建造的以 「西嶺·熊貓地形公園 」命名的滑雪地形公園正式亮相，規模達1.8萬平方米，這也是目前西南地區規模最大的滑雪地形公園。

成都還擁有目前中國西南地區規模最大的旱雪場，新都尖鋒旱雪四季滑雪場，這裏不僅能為國際國內專業冰雪隊伍，提供反季節冰雪訓練，還承接了全國自由式滑雪和單板滑雪氣墊大跳台青年錦標賽等賽事，知名運動員谷愛凌、蘇翊鳴等曾多次來到此封閉訓練。

西嶺雪山。（中新網）

西嶺雪山滑雪場。（中新網）

在距成都不遠的峨眉山，這裏每年平均有113天的下雪期，霧凇出現的平均天數多達139天。冬天時節到訪峨眉山，群峰披上皚皚白雪、古寺房檐交錯掛上銀霜，奇峰、林海、雲霧與冰雪繪就了一幅幅銀裝素裹的美麗畫卷。

走進位於四川雅安的王崗坪景區，冬日的這裏是一片銀白的世界，冷杉、白樺和貢嘎白楊裹上銀裝，雪中的景色壯麗無比，與遠處貢嘎山的雄偉身姿相得益彰。

成都新都尖鋒旱雪四季滑雪場。（中新網）

峨眉山初雪。（中新網）

金頂冰雪。（中新網）

而王崗坪貢嘎滑雪場，是距離貢嘎雪山最近的全維度天然觀景點，滑雪的同時能與貢嘎雪山比肩，一邊欣賞震撼的景觀一邊體驗遊玩項目，徹底融入冰雪世界，為遊客帶來絕佳的視覺享受，這裏也被加拿大、法國頂級滑雪場設計專家們譽為 「全球景觀最美滑雪場 」。

且王崗坪處於幹熱河谷氣候冬季日照較強，晴朗的午後溫度可達27℃，讓穿着短袖滑雪變得可能。

王崗坪雪景。（中新網）

王崗坪雪景。（中新網）

王崗坪雪景。（中新網）

王崗坪雪景。（中新網）

2024年12月25日起，西嶺雪山景區正式開放夜遊，為配合夜遊，西嶺雪山交通索道(第一段索道)營運時間將延長至21:00，同時將面向遊客開放滑雪、雪上飛碟、冰雕長城、雪地香蕉船等雪地運動項目，遊玩項目營運時間持續至21:00。

在成都熱雪奇蹟，這裏從2024年11月初便已開啟冰雪研學活動，已接待國內各地研學團隊超4萬人次，成都熱雪奇跡還舉行了 「跟雪人一起過個東北年 」活動，遊客可參與雪灘及玩雪區爬犁PK賽、堆雪人DIY，並打卡 「爾濱同款 」超大雪人。

西嶺雪山夜遊場景。（中新網）

成都熱雪奇蹟。（中新網）

在位於川西北高原的阿壩藏族羌族自治州，這裏擁有雪山、雪景、冰川，冰雪資源富集，目前已打造包括四姑娘山、達古冰川在內的九大滑雪攀冰登山運動勝地。四姑娘山景區有85座海拔5000米以上的雪山，冬季有100余條難度各異的天然冰壁是國內罕有的冰壁集中、難度不一，交通便捷的攀冰聖地每年吸引眾多國內外攀冰愛好者前往學習、培訓和體驗。

四姑娘山雙橋溝雪景。（中新網）

四姑娘山攀冰。（中新網）

今年1月1日，第十五屆四姑娘山攀冰節正式拉開帷幕，在為期一個月左右的 「攀冰期 」內遊客都可以前往體驗。

在達古冰川景區，每年冬季隨着氣溫的下降，景區內的達古湖都會凝結成冰，為冰雕創作提供了得天獨厚的自然條件，因此，冰雕藝術群也成為達古冰川景區每年冬季的亮點項目。

達古冰川雪景。（中新網）

達古冰川冰雕。

今年，達古冰川景區的冰雕藝術群項目，以 「冰川之戀 」為主題，通過藝術化的手法展現了冰川的壯麗與浪漫。

與此同時，達古冰川正在開展一項減緩冰川消退的 「蓋被子 」試驗，而在達古冰川國家地質公園博物館內，關於冰川形成、消退等原理的科普知識，也吸引眾多研學旅遊愛好者前往。

達古冰川正在開展減緩冰川消退的「蓋被子」試驗。（中新網）

寶山溫泉。（中新網）

人這一輩子，一定要去四川泡一次溫泉。豐富的地貌構造，給予了四川豐富的溫泉資源，這些來自地下的汩汩熱流，可謂是冬天大自然饋贈的最赤誠的禮物，讓人掃去一身的寒冷和疲憊，想泡溫泉還不簡單？四川人隨口就可以推薦不止一個好地方。

位於彭州市龍門山鎮寶山村的寶山溫泉水量豐富，溫泉井深2500米，富含氟、鍶、溴、鋰、偏硼酸、偏矽酸等多種對人體有益的物質，以及對人體具有較高醫療保健價值的微量元素。

青城山御壘湯泉。（中新網）

青城山溫泉。（中新網）

花水灣溫泉。（中新網）

值得一提的是，成都人的 「後花園 」——青城山也是泡溫泉的打卡地，山間裏散落着大大小小的溫泉酒店、民宿，還有小院私湯、別墅私湯，冬日裏的快樂和溫暖在這裏一站式可享。

冬天的青城山爬完山泡進熱氣騰騰的溫泉裏，熱騰騰的水霧裹挾着山間的清風，閒下來再漫步在林間小道，這應該便是 「向往的生活 」吧！

古爾溝溫泉。（中新網）

雅安周公山溫泉。（中新網）

位於西嶺雪山腳下的花水灣溫泉，享譽全川，聞名遐邇，溫泉泉質優異，源於地下2800多米，天然獨特的地熱古海水，出口水溫達68℃，富含對人體有益的微量元素，被譽為「天府奇湯」，湯池散落在山巒之間。一池氤氳，撥動你的心弦。

被譽為 「西蜀第一湯 」的雅安周公山溫泉，這裏的溫泉是3萬年前的古水，從1700多米的高山下噴湧而出，富含16種礦物質及微量元素，其中9種微量元素濃度達到醫療級別。

古爾溝溫泉。（中新網）

大熊貓正在玩雪。（中新網）

位於阿壩州理縣的古爾溝溫泉，坐擁川內集浴用、飲用為一體的天然熱質礦泉、珍稀的自湧型原湯溫泉，不僅可療愈協和，飲之養心，浴之靜心，能眺望雪山的360°無邊溫泉池，也是打卡出片的 「頂配 」。玩雪、滑雪、泡溫泉和豐富精彩的冰雪主題活動……

四川充分發掘冬季旅遊資源價值，繼續聚焦 「賞蜀山冰雪·享攀西暖陽 」主題，正式拉開 「冬遊四川 」大幕，通過特色產品、豐富活動、優惠政策等，着力為廣大遊客朋友呈上豐盛的冬日文旅大餐，活動將持續至3月，你心動了沒？

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

