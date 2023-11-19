四川眉山確認「蘇墳園」為蘇東坡家族墓地　蘇軾孫子、曾孫墓現身

11月19日，四川省文物考古研究院和眉山市文物局確認，位於眉山東坡區修文鎮十字卡村的「蘇墳園」是一代大文豪蘇東坡的家族墓園。



2018年12月24日至2019年4月5日，四川省文物考古研究院組成考古隊，對小蘇墳園墓葬進行搶救性考古發掘，並對周邊全面調查。

經過考古發掘，考古隊發現小蘇墳園塋園建設規模較大，整體平面呈長方形，包括圍牆、墓上建築、環墉、墓室、墓前建築、台階、道路等部分，其餘建築被破壞，具體不詳。整個塋園建築在坡上分布，錯落有致，頂部到底部高差為8.5米；平面布局呈中軸線對稱分布，主要建築設施位於中軸線上。

根據墓磚銘文並結合相關的文獻記載可以確認，「蘇墳園」的大蘇墳園為蘇軾孫子蘇符墓葬，小蘇墳園為蘇軾曾孫、蘇符之子蘇山的墓葬。

《紅星新聞》報道，當地早年已發現數十塊長約40厘米、寬約20厘米、厚約10厘米的青磚。這些磚頭沾滿黃土，印刻有「有宋大宗伯蘇公墓」「司農少卿蘇公之墓」「白鶴翁墓」「東坡曾孫白鶴翁嗣」「東坡元孫」等字樣。

其中一塊殘缺的石碑上，還鐫刻了「據墓磚所載系東坡曾孫考」「光緒拾年歲次甲」等字樣。另一副墓碑拓印顯示，墓碑正中刻有「宋禮部尚書蘇公符白鶴翁墓」，落款為清光緒十年（1884年）劉崇德等立。

十字卡村相關負責人介紹，當地發現超過2000塊蘇符的墓磚，是全國蘇氏遺跡中屬於實物最多體量最大的。

四川省文物考古研究院官網曾發布蘇墳園宋墓的考古發現。信息顯示，1974年，蘇符墓及周邊另一座墓葬被破壞。目前，蘇符墓殘墓上已經被現代建築覆蓋。綜合此次官方披露的內容，另一墓葬便是小蘇墳園，即蘇軾曾孫蘇山的墓葬。

相關人士表示，雖然墓室已被破壞，但完整的墓園結構被揭露，在四川地區是極為少見，宏大的墓園結構對於研究宋代品官的喪葬制度有重要意義。此外，墓葬主人的身份確認，不但是三蘇文化的重要載體，對於深入挖掘三蘇文化、傳承三蘇文脈也有重要意義。

蘇氏祖陵牌坊後，是村民口中的蘇東坡家族墓地。（紅星新聞）

據介紹，「蘇墳園」的稱呼在修文鎮十字卡村的村民口中沿襲已久。「蘇墳園」管理辦公室工作人員曾介紹，十字卡村是大唐宰相蘇味道的眉州後人祖居之地，其族人死後很多也安葬於此，因此被稱為「蘇墳園」。

村民口中的蘇東坡家族墓，包括蘇東坡爺爺蘇序、姐姐蘇八娘、孫兒蘇符等人之墓。由於歷史原因，這些墓地曾被嚴重破壞，當時已修繕蘇味道、蘇序、蘇符、蘇八娘等5座陵墓。

工作人員介紹，蘇符是蘇軾兄弟眾多子孫中官品最顯赫的一個（禮部尚書，正二品）。據史料記載，蘇符晚年致仕，返回蜀地後再未出去過。南宋紹興二十六年（1156年），蘇符逝世，朝廷追授「眉山開國伯」。