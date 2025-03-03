刀郎躋身成都人大代表　還有哪些藝人是人大代表或政協委員？

近日，內地音樂人刀郎（羅林）以成都市人大代表身份亮相成都市十八屆人大三次會議，引發大眾關注歌手演員成為人大代表或政協委員的情況，本文獲「不怕困難的王導演」授權轉載。



歌手刀郎是成都市人大代表。（資料圖片）

藝人成為人大代表非常正常。

因為首先人民代表大會作為中國的立法機關，既然是人民的代表，那就要盡可能反映整個國家的不同階層、不同職業的人民的意見。藝人也是國家人民中的一份子，而且是比較有影響力的人、受到很多群眾喜愛和擁護的人，他們作為這樣一批人的代表，是非常合情合理，也能起到正向作用的。

比如周星馳、成龍，這些知名演員都是政協委員，參與到我們國家的政治協商體制中來，從文化的角度參政議政。

周星馳。（視覺中國）

成龍。(小紅書)

還有韓紅、宋祖英、鞏漢林這些都曾擔任過政協委員。宋祖英曾擔任第九屆、十屆、十一屆全國政協委員，為文化藝術事業的發展等積極建言獻策。他們在政協會議中也常常提出與文化、公益等相關的提案，就文化產業發展、文藝創作等方面發表觀點和提出建議。

鄺美雲。（鄺美雲微博圖片）

另外，鄺美雲在2017年當選香港特別行政區第十三屆全國人大代表，2022年當選香港特別行政區第十四屆全國人大代表。

還有中國內地著名女高音歌唱家，表演藝術家、國家一級演員朱逢博也曾當選為全國人大代表。