機械人記者「夸父」採訪深圳兩會　還會自己寫專欄

記者都要失業了？日前，人形機械人「夸父」經准許以「特約記者」身分參與報導深圳兩會。舉著麥克風提問的「夸父」據稱吸引不少政協委員紛紛上前交流互動。



據了解，夸父來自樂聚機器人旗下，是深圳衛視深視新聞的特約記者，它搭載開源鴻蒙系統，可跳躍、可適應多地形行走，曾入選「2024年人形機械人10大創新產品」，採訪兩會期間，並開設《夸父逐會》專欄，由該機械人記者報道兩會資訊和觀察。



人形機械人「夸父」經准許以「特約記者」身分參與報道深圳兩會。（深圳衛視）

人形機械人「夸父」經准許以「特約記者」身分參與報道深圳兩會。（深圳衛視）

人形機械人「夸父」經准許以「特約記者」身分參與報道深圳兩會。（深圳衛視）

報道也提到，深圳近期積極推進「全行業應用場景開放」，累計發布了近200個「城市+AI（人工智慧）」應用場景，在全中國率先將政務服務系統接入DeepSeek大模型。

另據深圳官方微信公眾號消息，深圳將設立人民幣100億元產業基金以支持人工智慧和機械人產業發展，聚焦人工智慧的軟硬體、具身智慧（基於物理身體進行感知和行動的智慧系統）等方向。

此外，深圳今年還將從多管道籌集45億元資金，用於支持訓力券（AI訓練優惠）、模型券（購買AI優惠）、語料券（語言數據共享及交易優惠）、場景補貼及科技研發等，為企業使用算力提供最高60%、最高1000萬元的資助。

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