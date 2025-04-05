全球首座機場博物館在哪？　「唐代大明宮」曾因擴建變考古現場

俗話説：「地下文物看陝西」，日前，隨着西安咸陽國際機場T5航站樓投入營運，全球首個設置在機場内的文物展也正式亮相，名為西部機場博物館。

這座西安文化新地標，究竟蘊藏了甚麽故事？讓我們一起探秘機場裏的「國寶」。



建在西安機場裏的博物館？

在西安咸陽國際機場T5航站樓，充滿現代感的白色流線型建築群中，一座金碧輝煌的唐代「宮殿」令人眼前一亮，這就是全球首座機場博物館——西部機場博物館。

西部機場博物館，自今年2月底開館以來，已纍計接待旅客超過4.5萬人次，客流量平均每日1,500人次，是全球首座機場在地博物館。（視覺中國/當代中國授權）

西部機場博物館總面積6,400平方米，以「漢唐風韻·城市華章」為設計理念，整體採用仿唐式建築風格，還原了大明宮含元殿的三層重檐結構及長安城「里坊制」布局，展出逾120件文物，帶領觀眾穿越古長安。

走進西安機場T5航站樓，金碧輝煌的西部機場博物館頓時映入眼簾，十分醒目。（攝影師快樂人生@小紅書/當代中國授權）

西部機場博物館，整體採用仿唐式建築風格，還原了大明宮含元殿的三層重檐結構及長安城「里坊制」布局。（攝影師快樂人生@小紅書/當代中國授權）

西安機場擴建工程變考古現場

可能有人會很好奇，博物館為甚麽會選址在機場？

原來在古時候，西安機場的所在地稱為洪瀆原，是多位帝王的安葬之地，包括周文王、武王、周公以及西漢五位皇帝等都在此長眠，是一處文化底蘊深厚的寶地。

西安機場所在地是古時候的洪瀆原，這裏坐落了西漢五陵。其中，漢武帝茂陵，是漢代規模最大的皇陵，被譽為「中國的金字塔」。（視覺中國/當代中國授權）

2020年6月，西安機場擴建工程開始動工，過程中，考古人員在工程現場發掘了各類古代文化遺迹超過6,800處，出土文物超過2萬件（組），涵蓋了新石器時代到明清時期的各類珍貴遺存。

這也成為建立西部機場博物館的契機，經過4年的努力，團隊最後在T5航站樓設立了博物館，展出機場建設時期出土的文物，讓文化體驗「融入」人們的日常生活之中。

看西安機場下的古長安

西部機場博物館的基本陳列展覽主館是四方館，以隋唐時期的外交官署機構命名，展覽有3大單元，分別為「洪瀆十載事」、「絲路貫通途」、「長安盡繁華」。

展覽以先秦至明清時期的文物，訴説了洪瀆原的歷史過往；以胡人俑、貿易器物展現了絲綢之路下多元文明的交融；以唐代建築構件、生活器物，還原長安盛景，串聯起西安千年的變遷。

在西部機場博物館中，除了各式各樣的出土文物，還坐落着一隻大熊貓「七仔」的雕塑。（張小川在拍照@小紅書/當代中國授權）

陶十二生肖俑（唐代），西部機場博物館展品。（張小川在拍照@小紅書/當代中國授權）

彩繪陶女樂俑（十六國），西部機場博物館展品。（張小川在拍照@小紅書/當代中國授權）

楊全節魚符（唐代），西部機場博物館展品。（張小川在拍照@小紅書/當代中國授權）

秦公鎛，本期西部機場博物館的代表性展品，國家一級文物，是青銅禮器中的瑰寶。（張小川在拍照@小紅書/當代中國授權）

除了常設的四方館，還有一座珍寶館，每期都會精選一件陝西代表性文物，進行特別展覽。國家一級文物、春秋時期青銅禮器的瑰寶——秦公鎛，是本期的重磅珍品。

在快節奏的現代機場内，卻有一個能讓時間慢下來、讓大家靜下心來駐足感受歷史文化的空間，讓轉機、候機等往往被視為「無意義的空白時間」有了新的價值，相信能讓旅程更加豐富。

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