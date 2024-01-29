西安曹家堡村考古發現2823座遺跡　已發掘墓葬為春秋至漢唐時期

西安市文物保護考古研究院公布，西安長安曹家堡村發現2823座古代遺跡，已考古發掘墓葬1088座，出土的遺物豐富，多件為西安地區首次發現。



2022年8月以來，西安市文物保護考古研究院對位於西安市長安區郭杜街道曹家堡村考古發掘項目，進行文物勘探、遺跡測繪和考古發掘與研究，共發現2823座古代遺跡。

截至目前，發掘墓葬1088座，墓葬年代為春秋至漢唐時期，集中在東周、秦漢時期；發現車馬殉葬坑10餘座，發掘馬坑1座，車馬坑1座，出土陶器、銅器、鐵器等文物4000餘件（組）。

西安長安曹家堡村考古發掘項目用地中的古代文化遺存時間跨度大，文化面貌豐富，是近年來西安南郊地區重要的考古發現。項目出土的秦墓規模之大、等級之高，在西安地區過去發現的秦墓中實屬罕見。其中，發現了25座以上豎穴土坑墓中帶壁龕殉人或二層台上殉人的墓葬，特別是2座出土五鼎四簋的墓葬，可能為秦大夫級貴族墓葬。

在該墓地的戰國墓葬中，考古學家發現有鏤空蟠螭紋銅鏡，形制極為罕見，在西安地區尚屬首次發現；戰國墓葬中出土的液體，經實驗室檢測，可能含有醇類物質，將西安地區酒類遺存發現提至戰國時期；漢墓中出土完整的木梳，也為近年來西安地區出土較為完整的有機質文物之一；漢墓中出土的谷物遺存，為研究漢代西安地區農業生產提供新材料。

另外，考古人員在唐代墓葬中出土一個銅盒，內含一卷紙質經文、一個銅像，其中紙質經文為近年來國內在墓葬中出土的最完整的紙質文書。

根據釋讀文字，推測經文可能為《佛說摩利⽀天救護身命經》，銅像為摩利支天像。摩利支天主要為密宗所傳，這部經文的發現，實證了唐代玄宗時期以後，密宗已經在西安地區廣為流傳，對中國佛教史、佛經流傳史等研究意義重⼤。