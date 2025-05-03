中國是世界最大黃金生產國　這省最多金！地位50年未動搖

在黃金價格因眾所周知的原因飇升之際，大家是否知道，原來中國近十多年來一直是世界最大黃金生產國，而其中一個省的「掘金」量，竟達到全國三分之一以上。



2024年產量逾377噸

據世界黃金協會統計，在2024年，中國人黃金購買量已連續12年位居世界第一。（視覺中國/當代中國授權）

內地傳媒報道，在2024年，中國黃金產量377.242噸，同比增長0.56%，佔全球超過一成。這數字雖未及2016年峰值的455噸，但仍連續十多年穩居世界第一，比第二位俄羅斯超出60多噸。同年黃金產量排第三位至第五位的分別是澳洲、加拿大和美國。

370多噸黃金值多少錢？若以2025年4月高峰期金價每安士約3,500美元計算，這將超過460億美元，折合3,000多億元人民幣。

中國哪一省「掘金」最多呢？原來是山東。參考媒體此前報道，山東省2023年黃金產量達到165.49噸，佔當年中國黃金產量的逾40%，數字幾乎是第二位河南省的兩倍。

山東產量佔全國四成

目前中國主要產金區包括山東、河南、江西、內蒙古、雲南、湖南等省區。圖為地質勘探人員檢視從地下採集的礦石樣本，小圖為礦石中的黃金。（網上圖片）

雖然黃金生產數字每年都有不同，惟山東「掘金」第一大省的地位近50年來未曾動搖。

事實上，山東亦一直是中國黃金儲量最高的省份。自然資源部發布的數據顯示，2022年全國黃金查明總儲量為3,127.46噸，其中山東省967.93噸，幾乎佔了30%，遠遠超過第二名甘肅和第三名雲南。

不過黃金儲量第一大省的寶座，未來或會易主。2024年底，湖南地質局宣布，在該省萬古金礦田地下2,000米以上深度地層，發現超過40條金礦脈，探礦核心區累計探獲黃金資源量300.2噸，並預測地下3,000米以上遠景黃金儲量逾1,000噸，這數字已超過山東省目前的探明儲量。

世界最大金礦在湖南？

湖南平江縣因發現超級金礦而備受全球關注。圖為平江縣金礦田勘探現場。（網上圖片）

若1,000噸的數字落實，萬古金礦田便將超過南非的南深金礦，成為世界最大金礦；後者的黃金儲量是大約930噸。

這個超級金礦具體在甚麼地方？它在湖南省東北部岳陽市轄下的平江縣；該縣戶籍人口只有110萬左右。

平江是中國著名的「將軍縣」，1955年解放軍第一次授銜，來自該縣的將軍有52人之多，以人數計排名全國前列。

黃金除了做首飾還有何用途？

「飛天」艙外服頭盔面鏡金光閃閃，因為它鍍上了一層純黃金。圖為神舟十三號任務的太空人出艙。（網上圖片）

最後補充一些黃金資料。首先，中國雖然是最大黃金生產國，但因為消費量遠超生產量，所以仍要大量從澳洲、南非等國進口。

黃金除了製作首飾、投資和儲備，亦廣泛用於工業，例如生產電子零件；中國太空人出艙時所穿的「飛天」艙外服，頭盔面鏡也要鍍上一層純黃金膜，以反射陽光。

另外，若以國家黃金儲備計算，中國在2024年底的數字為2,200多噸，居第全球五位。排第一位的是美國，超過8,000噸，二至四位是德國、意大利和法國，分別擁有3,300多至2,400多噸不等。

山東幾十年來一直是中國黃金產量最大省份。圖為山東萊州金礦工人使用機器設備「掘金」。（視覺中國）

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