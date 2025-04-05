全球60%魚子醬產自中國！　大熊貓故鄉年產量約110噸

有「黑色黃金」之稱的魚子醬，深受歐美消費者喜愛。不過大家是否知道，魚子醬的最大產地其實是中國！數據顯示，全球60%的魚子醬都產自中國，當中浙江衢州、大熊貓故鄉四川雅安都是主要產地。

中國為甚麼魚子醬產量這麼高？不靠海的四川大山裏，如何生產高質魚子醬並獲得國際市場認可？魚子醬這種「新特產」怎樣帶動中國內陸山區的經濟發展？



全球六成魚子醬產自中國

嚴格來講，魚子醬是由鱘魚的魚卵製作而成，與鵝肝、松露一齊並稱為世界三大珍饈。（網上圖片）

魚子醬，原本是傳統西方美食，為何中國成為了主要的魚子醬產地？先來看看魚子醬為甚麼這麼貴。

以往魚子醬的原材料，主要是來自里海附近的野生鱘魚。之後，野生捕撈被禁止，為人工養殖鱘魚帶來機會。

但是，鱘魚對生存環境和水質相當敏感，因此人工養殖鱘魚的標準十分嚴苛；加上能產出魚子的鱘魚，養殖周期長達8至15年，所以魚子醬價格居高不下。

養殖鱘魚的時間成本高昂，是魚子醬價格昂貴的原因之一。（視覺中國、網上圖片/當代中國授權）

隨着鱘魚養殖技術發展，現時中國已成為全球最大的魚子醬生產國和出口國，浙江省、四川省都是主要產地。

目前，全球魚子醬的年產量為600多噸，而浙江衢州市的魚子醬年產量，就超過200噸，佔全球三分之一，這裏也是全國最大的魚子醬產地。

據内地媒體報道，浙江衢州魚子醬不僅產量高，近年亦獲得國際認可，登上德國漢莎航空、國泰航空、新加坡航空等頭等艙，甚至奧斯卡晚宴。（視覺中國/當代中國授權）

位居全球第二的，則是大熊貓的故鄉——四川省雅安市，其魚子醬年產量約110噸。

位於東部沿海的浙江省，能孕育出中國魚子醬的龍頭，也不難理解。但是大熊貓的故鄉四川雅安，地處內陸山區，為甚麼亦可規模化產出高質的魚子醬？

四川省雅安市滎經縣生產的魚子醬。（網上圖片）

四川雅安擁天然冷水資源 運用科技助力養殖

鱘魚是一種亞冷水型的生物，它生長的關鍵，是要有優質的冷水資源，而這正正是雅安的優勢。

雅安市位於四川省中部，距離成都約2小時車程。圖為雅安市天全縣二郎山喇叭河風景區。（網上圖片）

雅安的鱘魚養殖主要集中在天全、滎經這兩個縣，這一帶是青藏高原向四川盆地過渡的地區。來自高山的冰雪融水，不僅溫度足夠低，而且水質好，能給鱘魚持續提供適合的生長環境。

尤其是天全縣，當地魚子醬遠銷美、德、法、意等30多個國家和地區，年產量已由2019年的20多噸增長到2023年的60噸。四川最大的魚子醬生產基地就坐落在這裏。

當地養殖企業將常年低溫的高山冰雪融水，引入養殖區，還將魚池的進水口，設計成傾斜面注入水池，形成微循環系統。

雅安天全水產現代農業園裏，百多個圓形流水魚池依河而建，養殖面積達到4.6萬平方米。（視覺中國、網上圖片/當代中國授權）

「深山魚子醬」不單止有獨特的資源優勢，亦離不開科技助力和科研投入。

據內地媒體報道，在天全的養殖基地，這裏的鱘魚們享受「全屋智能」，所有魚池都裝有探頭、智能增氧設備、智能投餌設備等裝置。

在天全水產現代農業園鱘魚養殖基地，技術人員可在手機APP上，遠程控制投餌機和增氧機，還能隨時追蹤部分鱘魚的狀態。（視覺中國/當代中國授權）

養殖企業亦與四川省農業科學院水產研究所、四川農業大學等院校合作，不但提升了產卵量，還培育出生長速度更快、抗病性更強的鱘魚雜交品種，獲得了31項中國新型技術專利，並通過了歐盟EU認證和美國FDA認證。

此外，由於鱘魚性成熟前，並無第二性徵可供辨別，在科研助力下，當地團隊就開發出一種DNA分子性別鑒定技術，在鱘魚1歲以內就能進行早期性別鑒定，而不用按傳統等到3歲後，才靠穿刺檢查性腺來辨別。

如此一來，就能避免「盲養」到大量無法產卵的雄魚，從而提高經濟效益。

「共享魚池」產魚子醬 帶動百姓致富

雅安大山裏的魚子醬，不單止大量出口海外，亦造福當地發展。

養殖基地所在的天全縣思經鎮，從2020年開始，帶動18個村與企業一齊建設「共享魚池」。

「共享魚池」每年帶動村集體增收100多萬元人民幣。（視覺中國/當代中國授權）

甚麼是「共享魚池」？就是由村集體經濟組織來籌集資金，建設標準化的共享魚池，再將魚池返租給企業使用。每年，村集體經濟組織可以取得一定比例的分紅；養殖事業還能帶動當地民眾在園區務工就業。

天全縣以此為基礎，發展孵化了7間企業，打造鱘魚苗種繁育和養殖、魚子醬加工和銷售等全產業鏈條。據報道，2023年當地出口創匯1,368萬美元，惠及百姓近300戶。

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