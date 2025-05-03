雲南新玩法！白天遊景點晚上宿列車　涵蓋麗江古城、西雙版納等

以往大家去雲南旅遊，都需要經中轉換乘再前往別的城市，不過由4月18日起，就能坐全新環線列車穿梭雲南，實現白天遊景點，晚上宿列車，一路走一路玩的趣味體驗。

究竟這條雲南環線列車沿途有甚麽特色景點？下面就為大家整理了3大主題玩法，涵蓋沿途多個目的地，一同感受雲南的秀麗風光及多元文化。



（當代中國製圖）

雲南民族風情篇：麗江古城 西雙版納

作為眾多少數民族的聚居地，雲南擁有豐富多元的民族風情建築，而説到最具代表性的景點，一定非麗江古城莫屬。

坐落於麗江壩中部的麗江古城，自古就是遠近聞名的集市和重鎮，在納西語中稱為「鞏本知」（存放米穀的集散之地），中國四大古城之一，始建於宋末元初，是中國唯一一座沒有城牆的古鎮。

雲南麗江古城，距今已有800多年歷史，於1997年被列入世界遺產名錄。（視覺中國/當代中國授權）

雲南麗江古城風景秀麗，沿着青石板路走着，鮮艷嬌麗的花叢隨處可見，與古色古香的木建築互相輝映。（s.hyewonny@Instagram/當代中國授權）

麗江古城匯聚了漢、白、彜、藏族等各族精華，又有納西族的獨特風采，建築群依山傍水而建，山城與水鄉風貌並存，布局錯落有致，代表景點有四方街、白沙民居、束河民居等。

在雲南，另一個值得體驗的少數民族特色就是傣族了。位於雲南西南部的西雙版納，是傣族的自治州，由於鄰近緬甸和老撾，因此亦匯聚了不少東南亞色彩。

西雙版納異域風情濃厚，隨處都可以看到傣族人民居住的竹樓、傣族佛寺佛塔、體驗傣族潑水節、品嘗竹筒飯、入夜後逛璀璨的星光夜市等，不用出國就能體驗各式各樣的東南亞文化特色。

西雙版納著名景點有景洪大金塔，與其相連的有湄公河，異域風情濃厚。（視覺中國/當代中國授權）

星光夜市歌舞升平，五光十色，吃喝玩樂樣樣具備，是夜遊西雙版納的最佳景點之選。（視覺中國/當代中國授權）

雲南自然名勝篇：熱海火山 蒼山洱海

雲南向來以壯麗的山水風光聞名，除了玉龍雪山、香格里拉等名勝外，在全新環線列車中，還能到騰衝、大理，感受沿途風景帶來的視覺震撼。

騰衝火山熱海旅遊區，是國家5A級景區，這裏的火山溫泉地貌類別多樣，包括有沸泉、熱水池、噴氣孔、蒸氣地面等類型，當中又以大滾鍋為代表景點。

大滾鍋是騰衝火山熱海的主要景點之一，因形似盛着熱水的大鍋而得名。（Getty/當代中國授權）

在騰衝火山熱海景區中，隨處可見不斷翻滾沸騰的溫泉水，四處煙霧彌漫，非常壯觀。（視覺中國/當代中國授權）

大滾鍋其實是熱海地熱區的高溫中心，因形似盛着熱水的大鍋而得名，底部有3個噴水孔，水溫常年高達90℃以上，淺藍色的溫泉水在「鍋」中不斷翻滾沸騰，四處煙霧彌漫，非常壯觀。

要數雲南最引人入勝的美景，大理的蒼山洱海絕對能被列入榜中。蒼山山頂常年積雪，共有十九峰，每兩座山峰之間都有溪水注入洱海，又名十八溪，這十九峰十八溪為蒼山帶來了獨特多姿的自然和人文景觀。

崇聖寺三塔，坐落於雲南大理古城以北，背倚蒼山，面朝洱海，是中國四大名塔之一，也是大理的標誌性建築。（Shutterstock/當代中國授權）

小普陀島就像一座被放大百倍的微型盆景，四周石山林立，樹閣相映，風光旖旎，每年更有大量因季節遷徙而來的紅嘴鷗，為洱海增添獨特景致。（視覺中國/當代中國授權）

雲南古滇文化篇：雲南省博物館

若想深入了解和探秘雲南的歷史代表文化「滇文化」，雲南省博物館絕對是不二之選。

位於昆明的雲南省博物館，是省内最大的綜合性博物館，匯聚了青銅器、古錢幣、陶瓷器、古書畫、碑帖及各類工藝品共20餘萬件（套）文物藏品，可一覽千年前聚居在雲南的古滇國人民的生活方式及習俗。

鎮館之寶有金翅鳥、鎏金八人樂舞銅扣飾、戰國牛虎銅案等。

雲南省博物館，國家一級博物館，於2015年開幕的新館為香港設計師團隊打造而成。（網上圖片）

雲南省博物館共收藏了20餘萬件（套）文物藏品，其中以金翅鳥、鎏金八人樂舞銅扣飾、戰國牛虎銅案等為鎮館之寶。（小紅書/當代中國授權）

當然除了以上介紹的3組主題景點外，雲南環線列車沿途還有許多值得遊覽的目的地。據了解，環線列車有軟臥和硬臥選擇，而臥鋪票價也相對優惠，可節省旅途中的住宿及交通費用，出行更便利。

事不宜遲，快叫上親朋好友，一起開啟「坐着火車遊雲南」的愉快之旅吧！

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